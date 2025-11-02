O 8º Encontro Enoconexão, que aconteceu na última semana em Louveira (SP), debateu os principais assuntos do mercado de uvas, vinho e enoturismo com objetivo de fortalecer toda a cadeia do interior paulista.
Durante os três dias, o Salão de Cultura e Eventos do município recebeu um público seleto formado por: produtores, especialistas, proprietários de vinícolas, entusiastas, fornecedores, pesquisadores e representantes setoriais.
Algumas autoridades também prestigiaram a iniciativa, como o prefeito de Louveira Paulo Alberto Finamore, além de representantes de municípios vizinhos que integram o Polo Turístico do Circuito das Frutas. Quem também marcou presença foi o Deputado Estadual Lucas Bove, grande entusiasta e incentivador da vitinicultura paulista.
Durante sua fala, ele reforçou a importância da união do setor para o fortalecimento de toda cadeia e a valorização do produtor rural.
"Eventos como o Encontro Enoconexão são fundamentais para a troca de conhecimento. As vinícolas precisam ser um único grupo, pois assim todos crescem juntos. Levo daqui até Brasília todos os pedidos e juntos vamos fortalecer essa cadeia", disse.
Entre os temas abordados e amplamente discutidos, o turismo rural foi o que mais esteve em evidência por ser uma alternativa altamente rentável e estratégica para pequenas propriedades dedicadas à produção de uva e vinho.
VITIVINICULTURA
Segundo o palestrante chileno Pedro Izquierdo, engenheiro agrônomo, consultor e especialista em vitivinicultura, ao abrir as portas para visitantes, o produtor consegue agregar valor à sua produção. "Desta forma transformam o cultivo em uma experiência enoturística que une cultura, gastronomia e natureza", pontuou.
O especialista reforçou ainda que apesar dos desafios da produção do ponto de vista técnico, a região paulista possui muito potencial, pois está cercada por grandes conglomerados urbanos, ou seja, tem público para o enoturismo.
"Em outros países como o México, essa estratégia deu certo, lá pequenas propriedades não vivem da venda de vinho ou de frutas e sim do turismo rural. Pois, além de ampliar a renda, fortalecem a marca local, estimulam o consumo direto e criam novas oportunidades de negócios, valorizando o território e a identidade do produtor", destacou.
Transformar a propriedade rural em um ambiente de experiência única
O casal Graziela e Rafael Michelin, palestrantes e representantes do Villagio Michelin (Foto: Divulgação)
Seguindo essa tendência de transformar a propriedade rural em um ambiente de experiência única, o casal Graziela e Rafael Michelin, palestrantes e representantes do Villagio Michelin, de Jundiaí, se destacam. A família Michelin, se estabeleceu na região em 1930 sendo o cultivo de uva a principal atividade. Porém, com o passar dos anos, a escassez de mão de obra e a pressão imobiliária na região, começaram a impactar os negócios e os proprietários perceberam que tinham que agir rápido.
O primeiro passo foi diversificar. Reduziram as áreas dos parreirais e apostaram em outros cultivos como, goiaba, pêssego, abacate e lichia, como solução para ter produção o ano inteiro na propriedade. Em 2017 surgiu a ideia de implantar o sistema de colha e pague, mas somente após a pandemia que de fato colocaram em prática. "Aos poucos fomos estruturando a propriedade para receber os visitantes, algo que nos assustou no começo, mas fomos ajustando, adicionando novas culturas e tudo foi dando certo", destacou Rafael Michelin.
Hoje, a família Michelin segue implantando melhorias para tornar a visita dos clientes uma experiência única e atualmente recebe centenas de visitantes por final de semana. "Acrescentamos o café da manhã caipira, instalamos um trenzinho para deslocamento dentro da propriedade e temos parcerias com escolas da região. Também recebemos passageiros do trem expresso turístico de Jundiaí", destacou Graziela. "Agora, estamos também com espaço para eventos, como casamentos, aniversários e confraternizações de empresas. Mais uma fonte de renda dentro no local", completou ela.
Programação técnica rica e diversificada
8ª edição do Encontro Enoconexão cumpriu sua missão ao propor debates (Foto: Divulgação)
Com uma programação técnica rica e diversificada, a 8ª edição do Encontro Enoconexão cumpriu sua missão ao propor debates ressaltando a qualidade e as oportunidades na produção paulista e brasileira de uvas e vinhos. Também foi falado sobre a valorização da mão de obra no campo, redução de riscos operacionais e tecnologias que podem tornar as práticas mais eficientes e sustentáveis.
Outro destaque foi a participação de 23 importantes vinícolas, oportunidade única que do público conhecer mais da história, processo produtivo de cada uma e claro, saborear as bebidas. "A nossa experiência promovendo esse evento a tantos anos nos proporciona entendimento de escolher temas e palestrantes para atender demandas específicas do setor pensando sempre no futuro. Este ano atingimos esse objetivo de forma maestral" disse Rafael Vicchini, sócio-diretor da Enoconexão, empresa que atua no segmento vitivinícola de São Paulo e uma das responsáveis pela organização.
Agora, o Encontro Enoconexão dá uma pausa e retorna em 2027 tornando-se assim a partir dessa edição, um evento bianual. "Nesses últimos oito anos cumprimos a missão de movimentar a cadeia do vinho, uva e do enoturismo, incentivando diversas iniciativas mostrando tecnologias e exemplos que vem dando certo no campo. Além disso, todas as palestras estarão disponíveis na internet, acessibilizando ainda mais as informações. Agora, teremos mais tempo para organizar um evento ainda maior. Vem muita novidade vindo por aí", finalizou Vicchini.
Outros cultivos para diversificar
Ricardo e Marcio Paulino produzem morango em bancadas suspensas (Foto: Divulgação)
Diversificar também foi a aposta do produtor Ricardo Paulino, do Sítio Fragole, que diferentemente de seus vizinhos, desde 1977 produzia apenas morango em Jundiaí. Porém, nos últimos anos a pouca remuneração da produção, falta de mão de obra qualificada e todos os outros desafios, estavam desestimulando ele e a decisão de vender a área era real.
Foi quando uma de suas filhas, formada em turismo, resolveu largar o emprego para tentar dar novos rumos à carreira e à propriedade da família. "Em 2010 já tínhamos feito um curso de turismo rural, porém fomos postergando a ideia até um momento que vimos que teríamos que fazer algo. Buscamos a secretaria de turismo em 2023, implantamos de fato as mudanças para logo abrirmos as portas para os visitantes", destacou Paulino.
Outra estratégia adotada pelo Sítio Fragole foi a de suspender a venda da produção de morango no mercado e passar a comercializá-las apenas dentro da própria fazenda no sistema de colha e pague. Os proprietários também inseriram o plantio de amora e framboesa para proporcionar novas experiências aos visitantes e a colheita o ano todo.
"Eu já tinha entendimento que somente a venda de produtos não seria suficiente, precisaríamos de uma estratégia para deixar o visitante mais tempo na propriedade, e implantamos, este ano, o café da manhã para melhorar essa experiência e hoje recebemos de 400 a 500 pessoas por fim de semana", detalhou o produtor.