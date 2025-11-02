Com uma programação técnica rica e diversificada, a 8ª edição do Encontro Enoconexão cumpriu sua missão ao propor debates ressaltando a qualidade e as oportunidades na produção paulista e brasileira de uvas e vinhos. Também foi falado sobre a valorização da mão de obra no campo, redução de riscos operacionais e tecnologias que podem tornar as práticas mais eficientes e sustentáveis.

Outro destaque foi a participação de 23 importantes vinícolas, oportunidade única que do público conhecer mais da história, processo produtivo de cada uma e claro, saborear as bebidas. "A nossa experiência promovendo esse evento a tantos anos nos proporciona entendimento de escolher temas e palestrantes para atender demandas específicas do setor pensando sempre no futuro. Este ano atingimos esse objetivo de forma maestral" disse Rafael Vicchini, sócio-diretor da Enoconexão, empresa que atua no segmento vitivinícola de São Paulo e uma das responsáveis pela organização.

Agora, o Encontro Enoconexão dá uma pausa e retorna em 2027 tornando-se assim a partir dessa edição, um evento bianual. "Nesses últimos oito anos cumprimos a missão de movimentar a cadeia do vinho, uva e do enoturismo, incentivando diversas iniciativas mostrando tecnologias e exemplos que vem dando certo no campo. Além disso, todas as palestras estarão disponíveis na internet, acessibilizando ainda mais as informações. Agora, teremos mais tempo para organizar um evento ainda maior. Vem muita novidade vindo por aí", finalizou Vicchini.