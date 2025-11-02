A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) atualizou suas diretrizes sobre dislipidemias (aumento de colesterol e/ou triglicerídeos no sangue) e prevenção da aterosclerose.

As novas regras trazem valores mais rígidos para avaliação do colesterol, uma nova classificação de risco considerada "extremo" e a recomendação de medir ao menos uma vez na vida uma lipoproteína cujo aumento tem origem genética e está associado a maior risco de problemas cardíacos.

"A diretriz tem por objetivo orientar especialistas e clínicos gerais na identificação do risco cardiovascular, bem como no tratamento das dislipidemias, permitindo dessa forma reduzir a mortalidade por doença cardiovascular no Brasil", diz José Francisco Saraiva, membro da SBC e um dos autores das novas regras.