Existe um movimento de "pais de pets antivacina" que, motivado por desinformação, ceticismo ou falta de confiança na medicina veterinária, negligencia a vacinação de seus animais. Esse movimento reflete, em grande parte, o negacionismo já visto na saúde humana e representa um risco significativo para a saúde e a vida dos pets e até mesmo para os humanos.

Veterinários relatam um aumento de clientes que recusam ou atrasam a vacinação de cães e gatos, mesmo contra doenças graves e potencialmente fatais, como raiva, parvovirose e leptospirose.

Estudos recentes mostram que essa relutância é significativa. Uma pesquisa de 2023 apontou que 52% dos donos de pets tinham alguma incerteza sobre a segurança, eficácia ou necessidade da vacinação. Já outra pesquisa de 2024 estimou que 22% dos donos de cães e 26% dos donos de gatos poderiam ser classificados como hesitantes em vacinar.