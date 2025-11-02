"O meu apelo a Lula: o novo ministro do STF – que ascenderá à instituição em decorrência da renúncia de Luiz Roberto Barroso - deverá ter notável saber jurídico. O notável saber jurídico é um saber jurídico superior ao daqueles que são simplesmente conhecedores do Direito. O ministro do Supremo deve ter alto nível de conhecimento, a ponto de ser notável, não apenas notório por ser conhecido, mas repito, notável pelos conhecimentos que tem”.

O apelo é do jurista Ives Gandra da Silva Martins, professor emérito de várias instituições, nome respeitado no mundo jurídico, que também reivindica que o escolhido não seja, em nenhuma hipótese, amigo ou advogado do presidente, nem ter relações pessoais com ele.

Em sua colaboração (Estadão – 19/10/2025), o respeitado e festejado mestre de gerações coloca reparo na postura de vários atuais ministros da suprema corte, especialmente os que assimilaram o raciocínio do jurista alemão Peter Haberle, recentemente falecido, de que os membros do tribunal, em interpretações até criativas, podem adaptar a Constituição às novas realidades, tarefa que, no seu entendimento, é do Poder Legislativo.