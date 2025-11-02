Estamos vivendo o século XXI: epidemias, mortes em massa, guerras, prisões injustas, e tudo isto, acrescido de um outro grande mal: o materialismo. Parece hilário tal afirmação, quando as Casas Religiosas estão lotadas de fiéis que ouvem e aplaudem as pregações. Deus tem sido apresentado sob aspectos tão estranhos pelos homens de seitas, que o espírito moderno se desviou Dele.

A Ciência, no momento, está impotente para evitar o mal, curar as feridas dos combatentes da vida, mas, esperemos que um dia, ela, a ciência, aliada à religião, fecundada por uma nova e racional filosofia, expelirá superstições e mitos. Então, não mais existirão ateus ou céticos. Uma fé simples, raciocinada, grandiosa e fraternal se estenderá sobre as Nações. Esta é minha esperança, alicerçada nos conceituados escritores que enxergam além da matéria.

Felizmente, entre nós, já existem pessoas que prestam atenção ao que está acontecendo, mas, a quem apelar? Algumas vozes se ouvem, como as de alguns jornalistas e homens públicos, conscientes, que clamam pela volta da verdadeira democracia, defendendo a liberdade de "ir e vir, pensar e falar", questionam atos de injustiça e insensibilidade moral e espiritual.