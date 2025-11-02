Em 17/12/1978 , ele (um ufólogo bauruense) foi admitido (após curso) como membro da ADESG (Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra). Em 16/05/1979 Armando Gabriel dos Santos em Baependi (MG) saiu para caçar em mata fechada à noite com 2 amigos . Cada um tomou direções diferentes . Ele viu pequeno ufo cilíndrico (= sonda) com apenas 50 cm de largura . Piscando luzes vermelhas e brancas.

Tirou uma foto. O objeto rumou ao zênite. Aí outro ufo com 10 a 20 m de largura e 8 m de altura surgiu. Ele fazia ruído como de um motor de carro engasgado.

Tirou foto. O ufo lançou fortíssima luz . Dois pequenos ets desceram pela escada e o dominaram com violência. Arrastando-o para dentro do ufo. Tinham roupas inteiras iguais com capacetes com viseiras. Eles mediam 1,5 m de altura, grandes olhos escuros, cabelos pretos escuros, narizes achatados, rostos arredondados. Ele berrou por socorro. Através da telepatia eles pediram calma. Um ser comunicou que o objeto voador deles estava com problemas de funcionamento. Outro ser mostrou numa tela o sol, a lua e o planeta Terra.