Ele usa e abusa, por ter um poder mundial! Age como se fosse um professor em uma sala de aula, onde já conhece o perfil de seus alunos, sendo que aqueles que por um motivo ou outro praticam algumas irregularidades, têm muito medo dele e para consertar esses erro, ele se utiliza de uma chave, que vai apertando o parafuso aos poucos.
É um bom pescador, joga a sua isca e espera, porque sabe que o peixe morre pela boca.
O mundo está doente, e suas boas fontes lhe informam quem já está maduro ou podre, então, vai aplicando o seu remédio à conta gotas. Declara sua lei aos incautos, que ousam confrontar e desafiar os bons princípios, só que qualquer hora ele poderá cansar e fazer explodir, onde irá se utilizar de suas armas mais pesadas.
Oremos para que os errados se rendam, afinal, essa vida Tem que melhorar para todos, chega de incertezas com sofrimento !