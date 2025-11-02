Na Serra Gaúcha, Região das Hortênsias, a cerca de 116 km de Porto Alegre, a cidade de Gramado tem a forte herança cultural vista na arquitetura, culinária e costumes, resultado da colonização por alemães, italianos e açorianos.
Gramado é um destino muito procurado por casais que desejam casar ou celebrar uma cerimônia temática, como as inspiradas em Las Vegas.
A cidade, com sua arquitetura europeia e clima romântico, oferece diversas opções para casamentos e renovações de votos, desde cerimônias luxuosas em hotéis até opções mais acessíveis em capelas temáticas.
O turismo é a principal atividade econômica da cidade, que atrai milhões de visitantes nacionais e internacionais anualmente.
CASAMENTOS
Casamento dos Sonhos: oferece cerimônias temáticas inspiradas em Las Vegas, com opções que podem caber em orçamentos mais limitados.
Hotéis: alguns hotéis de Gramado, como o Castelo Saint Andrews, dispõem de pacotes exclusivos para casamentos, oferecendo desde cerimônias íntimas (mini weddings) até recepções maiores. O Hotel Casa da Montanha também é uma opção popular, com um cenário de montanha que pode ser aproveitado durante o ano todo.
Parques e locais abertos: para quem busca cenários naturais, o Parque Olivas de Gramado e a Chácara Império dos Nobres são opções com vistas deslumbrantes para a cerimônia.
Jardim do Amor: inspirado em um conto de amor, este espaço conta com uma capela para casamentos e mais de 30 cenários fotográficos, ideal para cerimônias intimistas.
Espaços de eventos: a cidade também possui espaços exclusivos para eventos, como a Casa Nuvole, que se adaptam a diferentes tamanhos de celebrações.
Prêmio 'Melhor Hotel Boutique para Casamentos e Eventos do Brasil e da América do Sul'
O Hotel Ritta Höppner, de Gramado, foi nomeado o "Melhor Hotel Boutique para Casamentos e Eventos do Brasil e da América do Sul" pelo Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards. O estabelecimento recebeu o selo Signum Virtutis, a mais alta distinção da premiação, que é sediada em Londres e reconhecida por avaliar a excelência no turismo de luxo global desde 2013.
Com ambientes elegantes e uma arquitetura de inspiração europeia, o Ritta Höppner é um ícone da hospitalidade em Gramado. Sua história, que data de 1958, é marcada por uma tradição de atendimento personalizado que se renova a cada ano. A fusão entre o clássico e o contemporâneo é a base de seu reconhecimento e o que o posiciona, consistentemente, entre os melhores.
O prêmio concedido ao hotel funciona como uma chancela para a infraestrutura de Gramado como um todo. A conquista reflete a qualidade da cidade para o setor de eventos, que combina cenários naturais únicos com uma rede de serviços de alta gastronomia, decoração e fotografia. A excelência da hotelaria local, do charme tradicional ao luxo, é um pilar central desta reputação.
A validação internacional tem um significado estratégico para a economia local. A conquista fortalece toda a cadeia produtiva do turismo e confirma que os investimentos na excelência e na segurança do destino geram resultados concretos. A expectativa é a de que o reconhecimento impulsione ainda mais os negócios e a promoção de eventos apoiando a consolidação da imagem de Gramado no competitivo mercado de luxo.
Organização
Tipos de cerimônia: além dos casamentos civis, é possível realizar cerimônias temáticas, renovações de votos e celebrações simbólicas. Para o casamento civil, é necessário seguir os trâmites do Cartório de Registro Civil.
Planejamento: o ideal é planejar com antecedência para pesquisar e escolher o local que mais se adequa ao seu orçamento e estilo. Existem plataformas que listam diferentes espaços e fornecedores na região.
Pacotes: muitas empresas oferecem pacotes que incluem o local, a cerimônia e a recepção, o que pode facilitar o planejamento. É importante comparar as opções disponíveis para encontrar a mais vantajosa.
O que fazer
Apreciar a arquitetura enxaimel e a paisagem serrana. Explorar os parques e atrações temáticos. Visitar a cidade vizinha de Canela, que fica a apenas 7,5 km de distância e oferece atrações como a Catedral de Pedra e o Parque do Caracol. Aproveitar a gastronomia local, com destaque para pratos com influência europeia. Participar de eventos como o Festival de Cinema, Festa da Colônia, Festival de Gastronomia e o Natal Luz.