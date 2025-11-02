Com ambientes elegantes e uma arquitetura de inspiração europeia, o Ritta Höppner é um ícone da hospitalidade em Gramado. Sua história, que data de 1958, é marcada por uma tradição de atendimento personalizado que se renova a cada ano. A fusão entre o clássico e o contemporâneo é a base de seu reconhecimento e o que o posiciona, consistentemente, entre os melhores.

O prêmio concedido ao hotel funciona como uma chancela para a infraestrutura de Gramado como um todo. A conquista reflete a qualidade da cidade para o setor de eventos, que combina cenários naturais únicos com uma rede de serviços de alta gastronomia, decoração e fotografia. A excelência da hotelaria local, do charme tradicional ao luxo, é um pilar central desta reputação.

A validação internacional tem um significado estratégico para a economia local. A conquista fortalece toda a cadeia produtiva do turismo e confirma que os investimentos na excelência e na segurança do destino geram resultados concretos. A expectativa é a de que o reconhecimento impulsione ainda mais os negócios e a promoção de eventos apoiando a consolidação da imagem de Gramado no competitivo mercado de luxo.