Após os ingressos para a sessão das 18h esgotarem rapidamente, a peça "O Vendedor de Sonhos" terá sessão extra neste domingo (2), às 19h30, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, em Bauru. O espetáculo é uma adaptação do best-seller homônimo do escritor e psiquiatra Augusto Cury.

Os ingressos para a sessão extra estão disponíveis pelo site www.megabilheteria.com e na Loja Roth, localizada na avenida Getúlio Vargas, 2-10.

A história gira em torno de Júlio César, um professor universitário que tenta tirar a própria vida, mas é impedido por um desconhecido com uma visão profunda sobre o sentido da existência. A partir desse encontro, Júlio embarca em uma jornada de autoconhecimento e esperança, descobrindo que o verdadeiro propósito da vida é transformar e inspirar outras pessoas. O elenco traz nomes como Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco.