Após os ingressos para a sessão das 18h esgotarem rapidamente, a peça "O Vendedor de Sonhos" terá sessão extra neste domingo (2), às 19h30, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, em Bauru. O espetáculo é uma adaptação do best-seller homônimo do escritor e psiquiatra Augusto Cury.
Os ingressos para a sessão extra estão disponíveis pelo site www.megabilheteria.com e na Loja Roth, localizada na avenida Getúlio Vargas, 2-10.
A história gira em torno de Júlio César, um professor universitário que tenta tirar a própria vida, mas é impedido por um desconhecido com uma visão profunda sobre o sentido da existência. A partir desse encontro, Júlio embarca em uma jornada de autoconhecimento e esperança, descobrindo que o verdadeiro propósito da vida é transformar e inspirar outras pessoas. O elenco traz nomes como Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco.
SERVIÇO
Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves fica na quadra 8 da avenida Nações Unidas.
Ingressos: www.megabilheteria.com
ou Loja Roth (av. Getúlio Vargas, 2-10)
Valores: Setor Plateia Inteira: R$ 100 - Meia / Unimed: R$ 50 - Solidário: R$ 75 1 kg de alimento - Setor VIP Inteira: R$ 120 - Meia / Unimed: R$ 60 - Solidário: R$ 85 1 kg de alimento