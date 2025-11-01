O universo trágico e provocador de Nelson Rodrigues volta a ganhar vida nos palcos de Bauru com o espetáculo "Boca de Ouro", montagem da Oficina Teatral Amor, Morte e Nelson Rodrigues de 2025, dirigida por Julio Zaicoski. A peça, que foi apresentada nesta sexta (31), poderá ser conferida neste sábado (1) e domingo (2), em dois horários - 18h e 20h30, na rua José Fernandes, 4-50, no Jardim Estoril 4. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, com o link acessível na bio do Instagram @lanoratorio.et.

Escrita em 1959, a tragédia traz como protagonista o bicheiro Boca de Ouro, um homem temido e fascinante, cuja morte violenta desencadeia uma série de revelações sobre seu passado. Uma repórter sensacionalista mergulha em sua história e colhe depoimentos contraditórios, revelando diferentes facetas de uma mesma vida. Com ironia e crueldade características, Nelson Rodrigues constrói uma trama que desnuda a hipocrisia, o desejo e os desvios morais da sociedade.

A nova montagem conta com um elenco numeroso e diversificado, formado por Alan Ospedal, Ana Paula Mereu, Carlos Ricardo, Dulce Lagreca, Lenira Andrade, Mariana Camargo, Marina Conti, Nando Andrade, Pedro Antonio da Costa, Renata Di Donato, Rino Rinaldi e Vilma Rodrigues.