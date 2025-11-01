O universo trágico e provocador de Nelson Rodrigues volta a ganhar vida nos palcos de Bauru com o espetáculo "Boca de Ouro", montagem da Oficina Teatral Amor, Morte e Nelson Rodrigues de 2025, dirigida por Julio Zaicoski. A peça, que foi apresentada nesta sexta (31), poderá ser conferida neste sábado (1) e domingo (2), em dois horários - 18h e 20h30, na rua José Fernandes, 4-50, no Jardim Estoril 4. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, com o link acessível na bio do Instagram @lanoratorio.et.
Escrita em 1959, a tragédia traz como protagonista o bicheiro Boca de Ouro, um homem temido e fascinante, cuja morte violenta desencadeia uma série de revelações sobre seu passado. Uma repórter sensacionalista mergulha em sua história e colhe depoimentos contraditórios, revelando diferentes facetas de uma mesma vida. Com ironia e crueldade características, Nelson Rodrigues constrói uma trama que desnuda a hipocrisia, o desejo e os desvios morais da sociedade.
A nova montagem conta com um elenco numeroso e diversificado, formado por Alan Ospedal, Ana Paula Mereu, Carlos Ricardo, Dulce Lagreca, Lenira Andrade, Mariana Camargo, Marina Conti, Nando Andrade, Pedro Antonio da Costa, Renata Di Donato, Rino Rinaldi e Vilma Rodrigues.
Um laboratório de criação teatral
O espetáculo é fruto do trabalho contínuo do Laboratório de Experiências Teatrais (Lab ET), criado em 2023 por Julio Zaicoski, com o objetivo de desenvolver projetos cênicos autorais e experimentais. O grupo vem se consolidando como um espaço de pesquisa e formação, reunindo artistas interessados em explorar novas linguagens e revisitar grandes autores do teatro brasileiro.
Em 2024, o Lab ET apresentou montagens de destaque como "Rasante" (adaptação de Insetos, de Jô Bilac), "Os Arqueólogos" (texto de Vinícius Calderoni), além de "Homem Fiel Nasce Morto" e "Cáspite!", ambos inspirados em obras de Nelson Rodrigues. Já em 2025, o grupo realizou o espetáculo "Chorume", também de Calderoni, e a peça "Na Reserva", contemplada pelo Programa de Estímulo à Cultura da Prefeitura de Bauru, com texto e direção de Zaicoski.
Com "Boca de Ouro", o laboratório reafirma sua vocação para mergulhar na dramaturgia de Nelson Rodrigues - autor que, mais de seis décadas após escrever suas peças, continua a provocar reflexões sobre o moralismo e os dilemas humanos.