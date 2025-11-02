O complexo aquático do interior paulista, Termas Pacu, acaba de inaugurar um novo espaço de atendimento em Bauru. A nova operação no Boulevard Shopping é dedicada à venda de contratos de associação e ao atendimento de associados de toda a região.

Com sede em Mineiros do Tietê, a apenas 60 km de Bauru, o Termas Pacu é referência em lazer, descanso e diversão para toda a família. O complexo oferece uma estrutura completa, com piscinas para todas as idades, atrações aquáticas, aulas de dança, recreação e uma equipe especializada para garantir momentos inesquecíveis.

Além das piscinas e atividades recreativas, o Termas conta com restaurantes, choperia, lanchonetes, sorveterias e petiscaria, oferecendo uma experiência gastronômica variada e confortável. O destaque também é para o pesqueiro com oito tanques de pesca, que abriga espécies como pacu, tilápia, tambacu, tambaqui e catfish, proporcionando lazer e tranquilidade em meio à natureza.