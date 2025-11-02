O complexo aquático do interior paulista, Termas Pacu, acaba de inaugurar um novo espaço de atendimento em Bauru. A nova operação no Boulevard Shopping é dedicada à venda de contratos de associação e ao atendimento de associados de toda a região.
Com sede em Mineiros do Tietê, a apenas 60 km de Bauru, o Termas Pacu é referência em lazer, descanso e diversão para toda a família. O complexo oferece uma estrutura completa, com piscinas para todas as idades, atrações aquáticas, aulas de dança, recreação e uma equipe especializada para garantir momentos inesquecíveis.
Além das piscinas e atividades recreativas, o Termas conta com restaurantes, choperia, lanchonetes, sorveterias e petiscaria, oferecendo uma experiência gastronômica variada e confortável. O destaque também é para o pesqueiro com oito tanques de pesca, que abriga espécies como pacu, tilápia, tambacu, tambaqui e catfish, proporcionando lazer e tranquilidade em meio à natureza.
"O Termas Pacu amplia sua presença e reforça o compromisso de estar mais próximo dos seus associados, oferecendo atendimento personalizado e condições exclusivas para novos contratos. Venham visitar esse novo espaço e descobrir tudo o que o complexo tem a oferecer, um verdadeiro paraíso no coração do interior paulista", destaca Rafael Lourenço, gerente comercial do Termas Pacu.
Neste ano, a novidade foi a inauguração da piscina de ondas com praia temática. Além disso, o parque conta com mais de 30 atrações, entre estão: piscina infantil aquecida, piscina baby aquecida, "Rio Lento" com passeio de boias aquecido, "Bar Molhado" aquecido, piscina com hidro e áreas de relaxamento, toboáguas e piscina com rampa molhada.
"O Boulevard Shopping é um espaço de encontro e convivência, e a presença do Termas Pacu complementa perfeitamente esse propósito. É uma parceria que valoriza o lazer em família e o desenvolvimento regional, conectando o público de Bauru e região a um dos maiores complexos aquáticos do interior paulista", explica Heliane Simones, superintendente do Boulevard Shopping.
SERVIÇO:
O espaço Termas Pacu está no piso L2 do Boulevard Shopping, ao lado da loja Ri Happy. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.