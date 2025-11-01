Uma mostra, nesta segunda-feira (3), marcará o encerramento das oficinas práticas da primeira edição da "Escola Curta Bauru", um projeto de formação audiovisual gratuito, voltado para jovens e adultos que buscam se capacitar na produção de curtas-metragens utilizando apenas o celular.

O evento de encerramento será realizado a partir das 19h, no Cine'n Fun, e contará também com um bate-papo entre alunos, professores e público sobre os aprendizados do curso. A entrada é gratuita.

A Mostra Curta Bauru reunirá os filmes criados durante as oficinas práticas, que aconteceram entre quinta e sexta-feira, dias 28 e 30 de outubro. Ao longo de três dias intensos participantes mergulharam em todas as etapas da produção.