Uma mostra, nesta segunda-feira (3), marcará o encerramento das oficinas práticas da primeira edição da "Escola Curta Bauru", um projeto de formação audiovisual gratuito, voltado para jovens e adultos que buscam se capacitar na produção de curtas-metragens utilizando apenas o celular.
O evento de encerramento será realizado a partir das 19h, no Cine'n Fun, e contará também com um bate-papo entre alunos, professores e público sobre os aprendizados do curso. A entrada é gratuita.
A Mostra Curta Bauru reunirá os filmes criados durante as oficinas práticas, que aconteceram entre quinta e sexta-feira, dias 28 e 30 de outubro. Ao longo de três dias intensos participantes mergulharam em todas as etapas da produção.
Foi uma experiência de imersão, com troca entre pessoas de perfis diferentes e um olhar muito humano sobre o que é contar histórias com imagens, comentou a coordenação do projeto.
INCLUSÃO
A "Escola Curta Bauru" nasceu com o objetivo de democratizar o acesso à linguagem audiovisual, oferecendo capacitação gratuita para moradores da cidade. O projeto priorizou pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos e integrantes de grupos em situação de vulnerabilidade social ou pertencentes à diversidade, como pessoas negras, indígenas, mulheres, PCDs, LGBTQIAPN e pessoas com mais de 60 anos. Durante os encontros, os participantes tiveram formadores especializados, que conduziram atividades práticas e colaborativas, estimulando a criação coletiva de curtas-metragens e o uso do aprendizado em futuras produções, inclusive comerciais. Viabilizada pela Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Bauru, a "Escola Curta Bauru" reforça o papel do audiovisual como ferramenta de expressão, inclusão e desenvolvimento profissional.