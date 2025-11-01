A busca pelo autoconhecimento e o desejo de uma vida com propósito inspiraram a escritora e consultora Cristiane Maziero a transformar duas décadas de trajetória pessoal e profissional na obra 'A Alma de Líder: O Despertar da Consciência para uma Liderança com Propósito'. O livro foi lançado no dia 23 de outubro, na livraria Empório Cultural, no Bauru Shopping, em um evento aberto ao público.

Em tom afetivo e reflexivo, Cristiane revisita sua própria história para compartilhar aprendizados sobre autenticidade, valores humanos e liderança consciente. A autora relembra momentos marcantes de sua juventude, especialmente o período do colegial, que, segundo ela, foi um tempo de descobertas e de amizades que ajudaram a moldar quem se tornaria no futuro.

Após essa fase, Cristiane seguiu caminhos diversos - entre eles, a carreira de modelo, que a levou a deixar a cidade em busca de sucesso profissional. "Com o tempo, compreendi que aquela escolha foi apenas um desvio momentâneo do meu propósito, que sempre esteve ligado ao desejo de compreender, cuidar e contribuir para o desenvolvimento humano", conta a autora.