MÚSICA

Sábado tem sertanejo nas vozes de três cantoras no Alameda


| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O show promete muitos clássicos do estilo musical
Neste sábado (1), um trio mais que animado de mulheres sertanejas vai se apresentar no Alameda Rodoserv Center. O show "Agora é que são elas" promete muitos clássicos para não deixar ninguém parado a noite toda.

A apresentação será realizada pelas talentosíssimas Jordana Piton, Kátia Castilho e Bia Bamonte, que sobem no palco esbanjando carisma, brilho e atitude. Prepare-se para cantar, dançar e sentir toda a potência feminina em uma noite incrível de diversão e alto astral.

SERVIÇO:

"Agora é que são elas", com Jordana Piton, Kátia Castilho e Bia Bamonte, neste sábado (1), a partir das 20h.

Couvert artístico: R$ 29,90 (1.º lote), R$ 34,90 (2.º lote) e R$ 39,90 (3.º lote).

Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br.

O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon).

Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.

