Neste sábado (1), um trio mais que animado de mulheres sertanejas vai se apresentar no Alameda Rodoserv Center. O show "Agora é que são elas" promete muitos clássicos para não deixar ninguém parado a noite toda.

A apresentação será realizada pelas talentosíssimas Jordana Piton, Kátia Castilho e Bia Bamonte, que sobem no palco esbanjando carisma, brilho e atitude. Prepare-se para cantar, dançar e sentir toda a potência feminina em uma noite incrível de diversão e alto astral.

SERVIÇO: