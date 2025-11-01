O Teatro Municipal "Celina Lourdes Alves Neves", em Bauru, será palco da estreia de "Cárcere", peça e projeto artístico expandido que tem por objetivo ampliar o debate sobre as diversas formas de violência contra a mulher — das invisíveis às mais explícitas — por meio da arte, na próxima sexta (7).

A entrada é gratuita, com reserva de ingressos para a peça e o show pelo Sympla (acesse via QR Code). Os assentos serão livres, sem lugares marcados, e a ocupação será feita por ordem de chegada. Recomenda-se que o público chegue com antecedência para garantir bons lugares. O público é convidado a contribuir com a doação de um item de higiene íntima feminina, destinado ao Instituto Elas e ao Centro Cultural Tobias Terceiro. A programação tem início às 19h, integrando exposição de artes femininas, pocket show e a peça teatral.

Com texto de Vilma Rodrigues e direção de Vagner Clemente, a peça Cárcere nasceu de um monólogo íntimo, encenado por Vilma Rodrigues e apresentado em diversas cidades da região, a partir de 2022. "Agora, expandida, a peça se transformou num projeto coletivo e criativo que une teatro, música e outras linguagens artísticas para denunciar as diversas violências cometidas contra as mulheres, especialmente contra os corpos pretos", explica a autora do texto, Vilma Rodrigues.