Criada em Bauru, a Zombrain agora adota o Litoral Sul paulista como base geográfica para ensaios e shows e lançou, nesta última sexta (31), seu 2º disco: "She Came Back To The Sea". "Fazemos surf music instrumental baseada nos sons clássicos dos anos 60. Mas com uma roupagem contemporânea e alusões ao universo da sétima arte, trash movies e figuras cults", diz o guitarrista Amil Mauad.

Ele fundou o grupo em 2017 em Bauru - sua cidade natal. Em 2020, a Zombrain gravou o álbum de estreia: "Surfin' At Bauru River" - lançado digitalmente pela produtora e gravadora bauruense Musgo Distro e, em formato físico (cassete), pela Tudo Muda Music (de Brasília). Desde então, seguiu alimentando as redes digitais com o registro de composições de tempos em tempos. Uma pausa ocorreu por conta de mudança de Mauad para o Guarujá, em 2024.

NOVA FASE