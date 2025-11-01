Criada em Bauru, a Zombrain agora adota o Litoral Sul paulista como base geográfica para ensaios e shows e lançou, nesta última sexta (31), seu 2º disco: "She Came Back To The Sea". "Fazemos surf music instrumental baseada nos sons clássicos dos anos 60. Mas com uma roupagem contemporânea e alusões ao universo da sétima arte, trash movies e figuras cults", diz o guitarrista Amil Mauad.
Ele fundou o grupo em 2017 em Bauru - sua cidade natal. Em 2020, a Zombrain gravou o álbum de estreia: "Surfin' At Bauru River" - lançado digitalmente pela produtora e gravadora bauruense Musgo Distro e, em formato físico (cassete), pela Tudo Muda Music (de Brasília). Desde então, seguiu alimentando as redes digitais com o registro de composições de tempos em tempos. Uma pausa ocorreu por conta de mudança de Mauad para o Guarujá, em 2024.
NOVA FASE
"Passei a procurar músicos e fechamos a nova formação. Estamos espalhados pela Baixada Santista: o baterista é de Itanhaém, o baixista, de Santos, e eu e a tecladista do Guarujá", detalha. A composição atual ficou assim: Amil Mauad (guitarra), a esposa Nilma Goes (teclado/samplers), Pedro Dario (baixo) e Leandro Sousa (bateria). Com arte de capa de Raphael Mortari, o novíssimo "She Came Back To The Sea" sai também pela Musgo Distro. "A proposta central não mudou: manter viva a chama da surf music nacional", ressalta Mauad. "E a nossa maneira de espalhar mais ondas sonoras cheias de reverb e espírito livre", conclui. As músicas da banda do álbum anterior podem ser conferidas no QR Code.
SERVIÇO
"She Came Back to The Sea" da banda Zombrain (gravadora bauruense Musgo Distro), nas plataformas digitais. Instagram: @the_zombrain / Facebook: thezombrain
Contato para shows: (14) 99716-3787.