Em uma quinta-feira (30) de jogo do Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit , a noite no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, foi de fortes emoções: momento de homenagear Larry James Taylor Junior, ídolo do clube que anunciou sua aposentadoria como jogador.
No intervalo, o Dragão realizou uma cerimônia para eternizar a camisa 4 na parede do ginásio Panela de Pressão. O banner de 4,40 m de altura por 3 m de largura foi produzido em parceria com a Press Digital. O gesto simboliza não apenas o fim da trajetória de um atleta lendário, mas também uma retribuição de carinho por tudo o que o norte-americano fez pelo time, pela cidade e pela própria modalidade.
"Estou ficando velho, né? Tive dores que não sentia antes, ficava mais tempo na fisioterapia, não conseguia pular e enterrar como fazia antes, só pegava e chutava de três... Tudo isso faz você pensar se chegou o momento", disse o norte-americano naturalizado brasileiro.
Na tarde de quarta (29), ele participou de uma coletiva de imprensa, quando explicou o motivo de ter escolhido Bauru para o seu "adeus". "É uma despedida, onde já estou como um torcedor. E tinha que ser aqui, pois Bauru é o lugar onde mais joguei. É um amor especial. É onde me sinto em casa, mais até do que em Chicago", revelou Larry, citando suas origens.
Ao lado do agora ex-jogador, o técnico Paulo Jaú agradeceu a Larry pelos serviços prestados à bola laranja.
OUTRAS AÇÕES
A partida também marcou o lançamento do selo "Missão Cumprida", criado pelo designer Joaquim Xavier. A imagem de uma nave sobrevoando o número 4 será estampada no uniforme 2 (preto) do Dragão durante toda a temporada.
Além disso, o DJ Júlio Cézar, responsável pelas atrações musicais durantes os jogos do Bauru, preparou uma playlist especial. Foram utilizadas faixas cantadas ou produzidas por Larry, que atua como rapper, DJ e produtor.
O Alienígena também recebeu uma placa com seus números pelo Bauru: na história do NBB Caixa, ele é o atleta do Dragão com maior número de jogos (439), maior pontuador (5292), maior reboteiro (1840) e segundo maior assistente (1648, atrás apenas de Alex Garcia).
Somando suas passagens pelo Mogi e pelo próprio Caxias, o armador se torna ainda maior na história do campeonato: é o terceiro em número de jogos (584), o quinto maior pontuador (6726 pontos), o quarto em assistências (2181), o nono em rebotes (2419) e o líder em recuperações de bola (813). Foram ainda 28 duplo-duplos e quatro triplo-duplos.