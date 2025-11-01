Em uma quinta-feira (30) de jogo do Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit , a noite no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, foi de fortes emoções: momento de homenagear Larry James Taylor Junior, ídolo do clube que anunciou sua aposentadoria como jogador.

No intervalo, o Dragão realizou uma cerimônia para eternizar a camisa 4 na parede do ginásio Panela de Pressão. O banner de 4,40 m de altura por 3 m de largura foi produzido em parceria com a Press Digital. O gesto simboliza não apenas o fim da trajetória de um atleta lendário, mas também uma retribuição de carinho por tudo o que o norte-americano fez pelo time, pela cidade e pela própria modalidade.

"Estou ficando velho, né? Tive dores que não sentia antes, ficava mais tempo na fisioterapia, não conseguia pular e enterrar como fazia antes, só pegava e chutava de três... Tudo isso faz você pensar se chegou o momento", disse o norte-americano naturalizado brasileiro.