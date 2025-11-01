A Gold Silver chega a 2025 celebrando 33 anos de uma história marcada por tradição, credibilidade e constante evolução. O que começou de forma simples, com a venda de semijoias de porta em porta, tornou-se uma das redes mais reconhecidas do Interior paulista nos segmentos de joias, semijoias, óculos e relógios. Agora, a empresa inicia uma nova fase voltada à expansão nacional, apresentando ao mercado seu modelo de franquias, que promete levar o padrão de excelência da marca a novos territórios.
Presente no Centro-Oeste paulista com nove lojas - cinco em Bauru, três em Botucatu e uma em Marília -, a marca se consolida como referência também em grifes renomadas. A Gold Silver construiu ao longo de três décadas uma relação sólida com seus clientes, baseada em atendimento diferenciado e produtos de qualidade. Agora, com o lançamento das franquias, a marca abre suas portas a empreendedores de todo o País interessados em fazer parte dessa trajetória de sucesso.
"Nosso objetivo é oferecer um formato de franquia acessível e rentável, que mantenha o mesmo padrão de atendimento, variedade e credibilidade que conquistamos ao longo dos anos", explica o diretor e proprietário Alessandro Rosseto da Silva. "O franqueado conta com todo o suporte da rede - desde o treinamento de equipe até a gestão de estoque e marketing local -, o que garante segurança e agilidade no retorno do investimento", explica.
CRESCIMENTO COM BASE SÓLIDA
A expansão por franquias é fruto de um planejamento estratégico que envolveu todas as áreas da empresa, desde o desenvolvimento de sistemas de gestão até a padronização da experiência de compra. A proposta é replicar o modelo de sucesso das lojas próprias, levando a identidade da Gold Silver a novas praças e fortalecendo sua presença no varejo nacional.
Mais do que ampliar o número de lojas, a empresa aposta em um crescimento sustentável e com propósito, preservando seus valores de origem: confiança, inovação e relacionamento próximo com o cliente. Com mais de três décadas de mercado, a Gold Silver acredita que o momento é ideal para compartilhar sua expertise com novos empreendedores e transformar histórias locais em negócios de alcance nacional.
INOVAÇÃO, PROPÓSITO E COMPROMISSO SOCIAL
Ao longo dos anos, a Gold Silver construiu sua reputação não apenas pela variedade e qualidade de seus produtos, mas também por seu olhar atento à inovação e ao impacto social. No setor óptico, investe continuamente em tecnologia e qualificação profissional, oferecendo serviços especializados como ajustes e consertos de óculos com equipamentos de última geração - diferenciais que reforçam o alto padrão da marca.
A responsabilidade social também faz parte do DNA da empresa. Desde o ano 2000, o Projeto Olhos do Futuro já beneficiou milhares de crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo exames e óculos gratuitos por meio de uma rede de parcerias que inclui a Prefeitura de Bauru, a Receita Federal, a ABDA e o Laboratório Precisão. A iniciativa simboliza o compromisso da Gold Silver em retribuir à comunidade o sucesso conquistado.
LUCCIANO: DESIGN E IDENTIDADE PRÓPRIA
Entre os marcos mais recentes da trajetória da empresa está o lançamento da Lucciano, marca própria de óculos criada em homenagem ao fundador Claudeval Luciano da Silva.
Com design autoral e foco em conforto e proteção, a linha de óculos de sol e de grau combina elegância e acessibilidade, refletindo o espírito inovador da Gold Silver. Disponível em todas as lojas da rede, a Lucciano representa um novo passo na consolidação da marca no segmento óptico nacional.
Tradição familiar e espírito empreendedor
Com visão estratégica e foco em inovação, os irmãos Luciana, Alessandro e Carolina estão à frente da Gold Silver (Foto: Divulgação)
Fundada em 1992 por Claudeval Luciano da Silva e Alaíde Aparecida Rosseto da Silva, a Gold Silver nasceu com o propósito de levar beleza e sofisticação a preços acessíveis. O casal iniciou o negócio com vendas diretas e, com o tempo, expandiu o portfólio, abrindo as portas da primeira loja física. Hoje, os filhos - Alessandro, Luciana e Carolina - dão continuidade ao legado com visão estratégica e foco em inovação.
Além das lojas físicas e do comércio eletrônico, a empresa mantém um robusto sistema de revendas, que resgata suas origens e oferece oportunidades de geração de renda, especialmente para o público feminino. O formato, relançado após a pandemia, permite que centenas de empreendedoras iniciem um negócio próprio com o apoio de uma marca consolidada.
Futuro de oportunidades
O diretor e proprietário Alessandro Rosseto da Silva está em frente à unidade de Marília (Foto: Divulgação)
Com o lançamento do modelo de franquias, a Gold Silver projeta um novo ciclo de crescimento, pautado pela solidez construída ao longo de 33 anos e pelo compromisso de sempre entregar qualidade, confiança e inovação. A empresa convida novos empreendedores a fazer parte dessa expansão, levando o brilho e a tradição da marca para toda as regiões do Brasil.
“Nosso foco é crescer com responsabilidade, mantendo o cuidado com cada detalhe - do produto ao atendimento. Queremos que cada nova unidade seja o reflexo da nossa essência: uma marca feita com paixão, história e propósito”, conclui Alessandro Rosseto.