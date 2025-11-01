A Gold Silver chega a 2025 celebrando 33 anos de uma história marcada por tradição, credibilidade e constante evolução. O que começou de forma simples, com a venda de semijoias de porta em porta, tornou-se uma das redes mais reconhecidas do Interior paulista nos segmentos de joias, semijoias, óculos e relógios. Agora, a empresa inicia uma nova fase voltada à expansão nacional, apresentando ao mercado seu modelo de franquias, que promete levar o padrão de excelência da marca a novos territórios.

Presente no Centro-Oeste paulista com nove lojas - cinco em Bauru, três em Botucatu e uma em Marília -, a marca se consolida como referência também em grifes renomadas. A Gold Silver construiu ao longo de três décadas uma relação sólida com seus clientes, baseada em atendimento diferenciado e produtos de qualidade. Agora, com o lançamento das franquias, a marca abre suas portas a empreendedores de todo o País interessados em fazer parte dessa trajetória de sucesso.

"Nosso objetivo é oferecer um formato de franquia acessível e rentável, que mantenha o mesmo padrão de atendimento, variedade e credibilidade que conquistamos ao longo dos anos", explica o diretor e proprietário Alessandro Rosseto da Silva. "O franqueado conta com todo o suporte da rede - desde o treinamento de equipe até a gestão de estoque e marketing local -, o que garante segurança e agilidade no retorno do investimento", explica.