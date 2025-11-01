Durante visita a Bauru para conversar com familiares de jovens que morreram em ocorrências decorrentes de intervenção policial, o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, advogado Mauro Caseri, reuniu-se com representantes da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na cidade e propôs parceria para que a formalização de denúncias sobre eventuais abusos cometidos por agentes de segurança seja intermediada pela entidade. A previsão é de que essa novidade seja implementada ainda no começo de dezembro, quando é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e que possa ser estendida para outras subseções na região.

De acordo com o ouvidor, a ideia é que a OAB Bauru possa atuar de uma forma semelhante ao que já ocorre com a subseção da entidade em Osasco, na grande São Paulo. "As pessoas podem fazer a reclamação, a denúncia na ouvidoria, através do e-mail, através do telefone. Tem vários canais. Mas são pessoas moradoras de regiões bastante empobrecidas, que nem sempre têm um computador ou conseguem escrever no celular", declara.

"O que a gente fez em Osasco, e quer repetir aqui em Bauru, e que essas pessoas procurem a OAB. A OAB disponibiliza uma tela, a gente faz uma conexão via (Microsoft) Teams, essa pessoa presta sua declaração via Teams, um servidor lá na Ouvidoria toma termo essa declaração, devolve essa declaração para a pessoa, a pessoa lê, faz as correções que forem necessárias e assina essa declaração pelo gov.br. Isso aproxima a ouvidoria do cidadão".