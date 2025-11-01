O Sebrae-SP realiza em novembro o "Desafio Venda Mais". A iniciativa propõe uma jornada prática para quem quer vender mais, ampliando seu faturamento. A ação contará com a participação especial do especialista em vendas Ciro Bottini, conhecido por sua energia contagiante e longa trajetória no varejo e na televisão.
O desafio será realizado em dois encontros on-line, transmitidos pelo canal do YouTube do Sebrae-SP, nos dias 4 e 17 de novembro, sempre às 18h30. O primeiro encontro, no dia 4, trará a palestra com Ciro Bottini, que vai apresentar técnicas eficazes de vendas e inspirar os participantes a colocarem a mão na massa. Já no segundo encontro, em 17 de novembro, os participantes poderão compartilhar resultados e celebrar conquistas.
EXTRAS
Entre as duas datas, haverá também uma "Jornada de Engajamento". Por meio de um grupo de WhatsApp exclusivo, os participantes receberão conteúdos diários, pílulas motivacionais, enquetes e insights para aplicação imediata das técnicas apresentadas.
O especialista Ciro Bottini também enviará mensagens e vídeos exclusivos ao grupo, além de responder perguntas enviadas pelos participantes.
O "Desafio Venda Mais" é gratuito e voltado para empreendedores com CNPJ ativo, que desejam aprimorar suas estratégias comerciais e aproveitar o potencial das vendas de fim de ano.
SERVIÇO:
Curso: "Desafio Venda Mais". Datas: 4 e 17 de novembro, às 18h30. Formato: On-line e gratuito (transmissão via YouTube Sebrae-SP). Inscrições no site do Sebrae: www.sebraesp.com.br