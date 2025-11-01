A saudade marca a vida de quem já perdeu um amigo ou familiar por quem nutria carinho. O sentimento é lembrado, principalmente, no Dia de Finados, data destinada a homenagear aqueles que se foram. Neste domingo (2), em Bauru, os cemitérios da cidade terão programação especial para receber visitantes e confortar os corações enlutados.
No Parque Jardim dos Lírios, as visitas poderão ser feitas das 8h às 18h.
A tradicional missa será celebrada pelo padre Eduardo Campagnani, às 10h30. O local contará com venda de flores e velas, colaboradores à disposição para orientações, estacionamento interno e visitação ao crematório.
O Memorial Bauru também funcionará das 8h às 18h, com equipes reforçadas para atender o público do cemitério vertical, que espera receber grande movimentação. Já no Jardim do Ypê, as visitas ocorrerão das 7h30 às 17h30, com soltura de balões, posto de atendimento, espaço para mensagens aos entes queridos e missa às 8h, presidida pelo padre Marcos Eduardo Pavan.
Já as necrópoles públicas (Saudade, Jardim Redentor, São Benedito, Cristo Rei e São Pedro, em Tibiriçá) ficarão abertas das 7h às 17h, com plantão de coveiros e equipes de limpeza, informa a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb).
Serão disponibilizados água, banheiros químicos e duas cadeiras de rodas por cemitério, além de aferição de pressão e glicose no Saudade e no Redentor. Colaboradores estarão ativos para auxiliar na localização de jazigos e esclarecer dúvidas.
As informações também podem ser consultadas pelo telefone (14) 3233-9007 ou no site www.emdurb.com.br/sepultamentos, onde é possível buscar o nome do falecido e visualizar o local do túmulo.
Missas, celebrações e cultos serão realizados ao longo do dia em todos os cemitérios públicos, com policiamento preventivo nas imediações. A Emdurb orienta que os visitantes retirem os sacos plásticos dos vasos de flores para evitar acúmulo de água e proliferação do mosquito da dengue.
Mais do que um dia de luto, o Dia de Finados é um convite à memória e à gratidão.
Endereços
Parque Jardim dos Lírios: rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 349, Distrito Industrial 3;
Memorial Bauru: rua Ezequiel Ramos, 15-51, Vila Cardia;
Jardim do Ypê: avenida José Vicente Aiello, 22-125, Parque das Nações;
Saudade: rua Hermínio Pinto, 2-1, Vila Cardia;
Redentor: avenida Engenheiro Hélio Pólice, quarteirão 6, Jardim Redentor;
Cristo Rei: rua Nélson Tosoni Decarlis, 2-91, Parque Primavera;
São Benedito: avenida Castelo Branco, quarteirão 8, Vila Independência;
São Pedro (Tibiriçá): rua Figueira de Mello, 5.