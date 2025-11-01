A saudade marca a vida de quem já perdeu um amigo ou familiar por quem nutria carinho. O sentimento é lembrado, principalmente, no Dia de Finados, data destinada a homenagear aqueles que se foram. Neste domingo (2), em Bauru, os cemitérios da cidade terão programação especial para receber visitantes e confortar os corações enlutados.

No Parque Jardim dos Lírios, as visitas poderão ser feitas das 8h às 18h.

A tradicional missa será celebrada pelo padre Eduardo Campagnani, às 10h30. O local contará com venda de flores e velas, colaboradores à disposição para orientações, estacionamento interno e visitação ao crematório.