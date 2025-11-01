A propaganda da Câmara a respeito da Reforma Administrativa diz que o objetivo é acabar com os supersalários, com as férias de 60 dias e com a aposentadoria compulsória de corruptos. Impossível não concordar com estes 3 itens. Mas duvido que estes sejam aprovados, pois referem-se a uma pequena parcela de poderosos do Judiciário e do Legislativo.

O que querem mesmo aprovar é o resto da proposta, a parte que arrebenta com a dignidade da maioria dos servidores, pessoas que lutaram para passar num concurso difícil e que carregam os serviços públicos nos ombros com todas as dificuldades e falta de estruturas que encontram pela frente.

Por exemplo, se o edital do concurso oferecer salário de R$ 4.000, o aprovado começará com R$ 2.000, ficará em experiência por 3 anos (!!!) e só poderá “tentar” alcançar os R$ 4.000 ao longo de 20 anos (!!!), dependendo, para isso, da avaliação de seus superiores, pois tempo de serviço não poderá mais valer como critério de promoção. Que legal, não?