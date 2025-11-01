A propaganda da Câmara a respeito da Reforma Administrativa diz que o objetivo é acabar com os supersalários, com as férias de 60 dias e com a aposentadoria compulsória de corruptos. Impossível não concordar com estes 3 itens. Mas duvido que estes sejam aprovados, pois referem-se a uma pequena parcela de poderosos do Judiciário e do Legislativo.
O que querem mesmo aprovar é o resto da proposta, a parte que arrebenta com a dignidade da maioria dos servidores, pessoas que lutaram para passar num concurso difícil e que carregam os serviços públicos nos ombros com todas as dificuldades e falta de estruturas que encontram pela frente.
Por exemplo, se o edital do concurso oferecer salário de R$ 4.000, o aprovado começará com R$ 2.000, ficará em experiência por 3 anos (!!!) e só poderá “tentar” alcançar os R$ 4.000 ao longo de 20 anos (!!!), dependendo, para isso, da avaliação de seus superiores, pois tempo de serviço não poderá mais valer como critério de promoção. Que legal, não?
Além disso, a proposta abre as portas para a terceirização dos serviços públicos. É claro que essa alternativa vai enriquecer muita gente graúda que tem empresas prestadoras de serviços. Aliás, esse o verdadeiro motivo da reforma.
Servidor! Lute! Você não encontrou seu cargo na rua, como por acaso! Procure os deputados federais da sua região e faça a sua parte. Não é pedir favor, é pedir que o parlamentar honre seu mandato defendendo o melhor para a população e não o melhor para meia dúzia de pessoas.
E se você não é servidor, mas utiliza ou convive com quem precisa dos serviços públicos, ajude a combater o que está sendo proposto. Nem todos podem pagar por serviços privatizados. A maior parte da população precisa, e muito, de serviços públicos.