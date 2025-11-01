A imagem de dezenas de cadáveres enfileirados na praça pública, mostra a dimensão da guerra deflagrada na mais letal ação policial do país.

Depois de ter acusado o governo federal de não prestar apoio no combate ao crime organizado, o governador do Rio Cláudio Castro (PL) resolveu se entender com o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, para enfrentar a crise na segurança pública, “por determinação do presidente Lula”.

No Planalto, ao tomar posse na Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (Psol-SP) pediu um minuto de silêncio pelos mortos na megaoperação, depois de duras críticas à Polícia. O Congresso Nacional também decidiu embarcar nesse evento macabro. Davi Alcolumbre (União-AP) marcou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apurar a estrutura e funcionamento do crime organizado. O curioso é que as matérias relacionadas ao item segurança pública, tramitam devagar no Senado. Muitas proposições aguardam na gaveta, há anos, pareceres das comissões técnicas.

O presidente Lula sancionou a proposta do senador Sérgio Moro (União-PR), com penas mais rígidas para os chefões do crime organizado. O ex-juiz que condenou e mandou prender Lula também amplia, no seu trabalho, a proteção de autoridades e servidores públicos envolvidos no combate à marginalidade. Sem essas providências “vamos perder a guerra” – justificou.