O Sesi Vôlei Bauru segue invicto na Superliga 25/26. O tricampeão paulista superou o Paulistano Barueri em 3 sets a 2 (25x23; 25x21; 17x25; 21x25; 3x15) e venceu sua terceira partida na liga nacional. O jogo foi no Ginásio do Paulistano, na noite dessa sexta-feira, 31, válido pela terceira rodada.
Com a vitória no tie break, o Sesi Vôlei Bauru chega aos oito pontos, com três vitórias nos três jogos disputados. Momentaneamente, o time de Bauru ocupa a segunda colocação, atrás apenas do time de Osasco, que tem nove pontos.
O próximo desafio da equipe bauruense será em casa, na Arena Paulo Skaf. O Sesi Vôlei Bauru recebe o Fluminense no dia 9, domingo, às 19h30. A entrada é gratuita, sendo necessário reservar ingresso pelo Meu Sesi, no link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026
Ao fim da partida, Talia foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. A ponteira também foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, junto de Roslandy Acosta, com ambas as atletas somando 20 pontos.
O jogo
Para a terceira rodada da Superliga, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Acosta, Talia, Mayany, Nia Reed e Léia.
O time da casa começa o primeiro set a frente, aproveitando os contra-ataques e explorando os bloqueios, mas o Sesi Vôlei Bauru reage rapidamente e passa a frente em 5 a 6, com mais organização ofensiva. O contra-ataque do time bauruense segue efetivo, abrindo 7 a 10 e forçando a primeira parada do Paulistano Barueri. O time de Bauru administra a vantagem, mas vê o a equipe da casa empatar em 17 a 17 após ponto de bloqueio e usa sua primeira parada. O tempo tem efeito e o contra-ataque do Sesi Vôlei Bauru volta a cair, abrindo 18 a 20 na parada do time de Barueri. O time mandante conecta dois pontos em sequência e o Sesi Vôlei Bauru responde com sua segunda parada. O Paulistano Barueri conta com erros do Sesi Vôlei Bauru e na virada de bola fecha em 25 a 23.
Assim como no primeiro set, o Paulistano Barueri começa pressionando no saque e bloqueio, abrindo 6 a 2 e forçando a parada rápida do Sesi Vôlei Bauru. O time bauruense segue com dificuldade na virada de bola e pede seu segundo tempo em 14 a 10. A equipe da casa segue pressionando nos saques e aumenta a vantagem, parando pela primeira vez em 22 a 15 para administrar a reta final do set. O time de Bauru tem boa passagem de saque de Talia e ameaça uma reação nos últimos pontos, forçando a parada da equipe da casa em 24 a 20, organizando a virada de bola para fechar em 25 a 21.
Precisando vencer para seguir vivo na partida, o Sesi Vôlei Bauru começa o terceiro set a frente, abrindo 4 a 7 na boa pressão de bloqueios, forçando a parada do time da casa. A equipe de Bauru segue dominante no saque e bloqueio, converte os contra-ataques e aumenta a distância na parcial, abrindo 12 a 20 na segunda parada do Paulistano Barueri. O Sesi Vôlei Bauru segue com bom contra-ataque na sequência de Bruna Moraes e fecha com virada de bola de Diana em 17 a 25.
Assim como na parcial anterior, o Sesi Vôlei Bauru pressiona muito a equipe mandante nos saques no início de set, abre 6 a 9 na sequência de pontos e força a parada rápida do Paulistano Barueri. O time da casa se recupera, contando com alguns erros da equipe de Bauru, encurtando a diferença para 10 a 13 no pedido de tempo do Sesi Vôlei Bauru. A equipe bauruense tem mais dificuldade na virada de bola e cai em rendimento defensivo, utilizando a segunda parada em 16 a 17. O Sesi Vôlei Bauru volta a abrir, faz 17 a 20 e leva à segunda parada do Paulistano Barueri nos contra-ataques de Acosta. O bloqueio bauruense cresce na reta final e, no ponto de Isa Rocha, fecha em 21 a 25.
O Sesi Vôlei Bauru abre o tie break dominante, com 1 a 6 em ponto de bloqueio e forçando o Paulistano Barueri utilizar seu primeiro pedido de tempo. O time de Bauru segue no controle das ações, abrindo 2 a 12 na sequência de contra-ataques, levando ao último tempo do time mandante na partida. No erro do adversário, o Sesi Vôlei Bauru fecha em 3 a 15.
Superliga 25/26 | Jogos Sesi Vôlei Bauru
1º Turno
Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Renasce Sorocaba | 22/10 | Arena Paulo Skaf
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Batavo Mackenzie | 25/10 | Arena Paulo Skaf
Paulistano Barueri 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru | 31/10 | Barueri
Sesi Vôlei Bauru x Fluminense | 09/11 | 19h30 | Arena Paulo Skaf
Dentil/Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru | 14/11 | 21h30 | Uberlândia
Sesi Vôlei Bauru x Tijuca Vôlei | 21/11 | 18h30 | Arena Paulo Skaf
Sesi Vôlei Bauru x Brasília Vôlei | 25/11 | 21h | Arena Paulo Skaf
Sancor Seguros Vôlei x Sesi Vôlei Bauru | 01/12 | 18h30 | Maringá
Sesi Vôlei Bauru x Sesc Flamengo | 05/12 | 21h | Arena Paulo Skaf
Gerdau Minas x Sesi Vôlei Bauru | 12/12 | 18h30 | Belo Horizonte
Sesi Vôlei Bauru x Osasco São Cristóvão Saúde | 22/12 | 21h | Arena Paulo Skaf