O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, por unanimidade, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que considerou inconstitucionais dispositivos da Lei Orgânica do Município de Bauru relativos à atuação das Comissões Especiais de Inquérito (CEIs) da Câmara Municipal. O julgamento ocorreu em sessão virtual da Segunda Turma, sob relatoria do ministro André Mendonça, que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Legislativo bauruense.

A Câmara Municipal questionava decisão anterior do TJ-SP que havia invalidado trechos da Lei Orgânica por violarem o princípio da simetria com a Constituição Federal. O tribunal paulista entendeu que os dispositivos municipais extrapolaram os limites estabelecidos para o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito (CPIs) previstos na Carta Magna.

Entenda o caso

O TJ-SP havia declarado inconstitucionais trechos da legislação municipal que ampliavam o rol de servidores convocáveis para depor em CEIs, reduziam o prazo de resposta dos investigados e autorizavam a atuação isolada de membros das comissões, além de criarem novas hipóteses de crime de responsabilidade.