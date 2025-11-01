A igreja 'Nossa Senhora das Dores', patrimônio histórico do Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL), em Bauru, antigo Asilo-Colônia Aymores, que só abre suas portas em ocasiões especiais, de acordo com a pesquisadora científica do ILSL, Andrea Belona, celebrará uma missa aberta à comunidade neste domingo (2), às 7h, no Dia de Finados. O ato será presidido pelo padre Camilo da Silva Mattos, da Diocese de Bauru.

Construída em 1951, a capela acolheu durante décadas fiéis portadores de hanseníase que, na época, viviam em isolamento social. O prédio deixou de receber missas regulares há mais de 50 anos. “O espaço atualmente atende a demanda do hospital para utilização do que for preciso, inclusive para celebrar cultos, se necessário”, explica a pesquisadora.

Para o ex-funcionário do ILSL, Jaime Prado, que trabalhou no local durante 40 anos, a capela é um espaço que atrai olhares pela graça e história preservada. “É uma pena que a igreja fica fechada a maior parte do tempo, mesmo depois de ter sido restaurada. Em ocasiões de missa, como essa, a comunidade deve aproveitar para ocupá-la como seu cantinho de oração”, explica.