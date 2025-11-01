A igreja 'Nossa Senhora das Dores', patrimônio histórico do Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL), em Bauru, antigo Asilo-Colônia Aymores, que só abre suas portas em ocasiões especiais, de acordo com a pesquisadora científica do ILSL, Andrea Belona, celebrará uma missa aberta à comunidade neste domingo (2), às 7h, no Dia de Finados. O ato será presidido pelo padre Camilo da Silva Mattos, da Diocese de Bauru.
Construída em 1951, a capela acolheu durante décadas fiéis portadores de hanseníase que, na época, viviam em isolamento social. O prédio deixou de receber missas regulares há mais de 50 anos. “O espaço atualmente atende a demanda do hospital para utilização do que for preciso, inclusive para celebrar cultos, se necessário”, explica a pesquisadora.
Para o ex-funcionário do ILSL, Jaime Prado, que trabalhou no local durante 40 anos, a capela é um espaço que atrai olhares pela graça e história preservada. “É uma pena que a igreja fica fechada a maior parte do tempo, mesmo depois de ter sido restaurada. Em ocasiões de missa, como essa, a comunidade deve aproveitar para ocupá-la como seu cantinho de oração”, explica.
Levantada pelo Estado, a igreja ‘Nossa Senhora das Dores’ foi destinada exclusivamente à comunidade do antigo asilo, que funcionava como uma pequena cidade para os pacientes internados. Com o fim do isolamento compulsório no Brasil em 1962, o local foi tombado e preservado, mas as missas passaram a ser realizadas em outros espaços do hospital, como corredores e uma capela ecumênica construída posteriormente, de acordo com Andrea Belone.
A celebração mais recente no local foi em 15 de setembro de 2025, quando a igreja completou 74 anos. A missa reuniu mais de 80 pessoas, entre internos, familiares, colaboradores e visitantes, segundo Jaime.
Nos últimos dois anos, entretanto, as celebrações têm ocorrido na Casa de Longa Permanência da Sociedade Beneficente 'Dr. Enéas de Carvalho Aguiar', onde há maior concentração de pacientes, enfatiza Andrea. “Assim, os residentes do ILSL se deslocal até o local”, destaca.
Após a morte do padre Boaventura Barrón Ramírez, em 2017, que era responsável pelos atos litúrgicos no ILSL, outros sacerdotes assumiram a função. Hoje, o padre Camilo da Silva Mattos é quem realiza uma missa mensal e atendimento espiritual na instituição.
Instituto Lauro de Souza Lima
O Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL), fundado em 1933 como Asilo-Colônia Aymores, surgiu para abrigar portadores de hanseníase, seguindo a prática histórica de isolamento social dos pacientes.
Ao longo dos anos, passou por diversas mudanças de nome e função: tornou-se Sanatório Aimorés (1949), Hospital Aimorés de Bauru (1969) e foi renomeado em homenagem ao hansenologista Lauro de Souza Lima (1974). Em 1989, passou a ser instituto de pesquisa, subordinado à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.
Atualmente, o instituto é referência em dermatologia geral e hanseníase para o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS). Além dos serviços médicos, o local também promove atividades voltadas ao ensino, reabilitação física, terapia ocupacional, fisioterapia e cirurgias plásticas corretivas.