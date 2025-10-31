O vice-presidente da República Geraldo Alckmin participou, nesta sexta-feira (31), da entrega das chaves de 1.155 moradias do Residencial Vida Nova Harmonia, em Bauru. A cerimônia contou também com a presença da prefeita Suéllen Rosim; do superintendente de rede da Caixa Econômica Federal em Bauru, José Orlando Garla; de Rômulo Ripa, representando o Governo do Estado; e de Victor Almeida e Fred Escobar, que fazem parte da Construtora Pacaembu, responsável pela obra. Na solenidade, Alckmin anunciou que, no ano que vem, Bauru será contemplada com mais 400 imóveis da Faixa I do programa habitacional no Jardim Europa.

O empreendimento entregue nesta sexta é resultado de uma parceria da construtora com Governo Federal, por meio do Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FGTS, do Ministério das Cidades; com Caixa Econômica Federal; com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação; e com a Prefeitura de Bauru.

"O governo do presidente Lula deve, até o final do ano que vem, completar dois milhões de unidades habitacionais contratadas, que é um número recorde. Isso é importante porque é o sonho da casa própria, das pessoas saírem do aluguel", declarou o vice-presidente após a solenidade de entrega das chaves.