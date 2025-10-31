O vice-presidente da República Geraldo Alckmin participou, nesta sexta-feira (31), da entrega das chaves de 1.155 moradias do Residencial Vida Nova Harmonia, em Bauru. A cerimônia contou também com a presença da prefeita Suéllen Rosim; do superintendente de rede da Caixa Econômica Federal em Bauru, José Orlando Garla; de Rômulo Ripa, representando o Governo do Estado; e de Victor Almeida e Fred Escobar, que fazem parte da Construtora Pacaembu, responsável pela obra. Na solenidade, Alckmin anunciou que, no ano que vem, Bauru será contemplada com mais 400 imóveis da Faixa I do programa habitacional no Jardim Europa.
O empreendimento entregue nesta sexta é resultado de uma parceria da construtora com Governo Federal, por meio do Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FGTS, do Ministério das Cidades; com Caixa Econômica Federal; com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação; e com a Prefeitura de Bauru.
"O governo do presidente Lula deve, até o final do ano que vem, completar dois milhões de unidades habitacionais contratadas, que é um número recorde. Isso é importante porque é o sonho da casa própria, das pessoas saírem do aluguel", declarou o vice-presidente após a solenidade de entrega das chaves.
"Aqui em Bauru, eu perguntava para as famílias quanto é mais ou menos o aluguel de uma casa de dois quartos? Todo mundo falou: 'Olha, é R$ 1.200, R$ 1.500. Então, você sai do aluguel, realiza o sonho da casa própria e gera muito emprego. Construção civil é emprego na veia, você movimenta a economia".
Alckmin também destacou investimentos recentes do Governo Federal na área da saúde em Bauru, como a liberação de três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) pelo PAC Seleções, um Caps, profissionais do programa Mais Médicos e a habilitação do novo serviço de radioterapia, que atende o município e a região.
A prefeita Suéllen Rosim ressaltou a importância da parceria com Estado e União. "Eu acho que toda família tem o desejo de ter a casa própria e, aqui, houve uma parceria de sucesso", disse. "Foram quase 11 milhões de reais investidos em contrapartida para poder entregar uma obra basicamente completa".
Para o assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) do Estado de São Paulo Rômulo Rippa, a moradia própria é sinônimo de dignidade e as parcerias entre as esferas de governo são fundamentais para garantir que as pessoas realizem o sonho de ter uma casa. "O Governo Federal faz e o Governo do Estado apoia", afirmou.
"O atendimento habitacional do Casa Paulista acontece pela produção da CDHU ou pelo aporte que o governo estadual faz, como o realizado aqui com o cheque para apoiar a família no momento da entrada. Sabemos que, muitas vezes, quem paga aluguel não tem poder de poupança para ter o dinheiro para dar na hora da entrada; é aí que entra nossa atuação
Por meio da modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), o Governo do Estado investiu R$ 2,1 milhões em subsídios para famílias com renda de até três salários mínimos adquirirem unidade no empreendimento. As famílias beneficiadas receberam subsídios de R$ 11 mil para a compra do primeiro imóvel, diretamente com a construtora.
As moradias
O Residencial Vida Nova Harmonia contou com investimento de mais de R$ 219 milhões. As moradias foram comercializadas para inscritos com renda familiar a partir de R$ 2.500,00, que receberam descontos de até R$ 65 mil vindos de subsídios oferecidos pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e pelo programa Casa Paulista, do Governo do Estado de São Paulo.
Já o financiamento do imóvel, em até 420 meses, foi realizado junto à Caixa Econômica Federal, com as menores taxas de juros do mercado. Além disso, as obras do empreendimento impactaram a economia local com a geração de mais de 3.500 empregos diretos e indiretos.
Construído em uma das regiões de maior expansão da cidade, próximo aos bairros Vida Nova Bauru I, Vida Nova Bauru II e Reserva Bauru, o Residencial Vida Nova Harmonia pode ser acessado pela rua Santos Moreno, marginal da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Arealva.
Ocupando uma área total de mais de 570 mil m², o novo bairro conta com moradias construídas em terrenos a partir de 160 m², não geminadas, e com amplo quintal, possibilitando futuras ampliações. Os imóveis, de 43,85 m², têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta, laje e piso cerâmico em todos os ambientes, além de espaço para veículo.
O bairro é entregue pronto para morar, com infraestrutura completa contendo sistema de abastecimento de água, poço de captação de água, reservatório de abastecimento de água, sistema de esgoto, estação elevatória de esgoto, sistema de drenagem pluvial, rede elétrica e de iluminação pública, ruas asfaltadas, sinalização viária, acessibilidade aos lotes e previsão de áreas institucionais.
O residencial conta com uma área de mais de 27 mil m² destinada a lazer, com pista de caminhada, playground comum e inclusivo, academia ao ar livre, mini campo de futebol, quadra de vôlei de areia, gramado de atividades, área de convivência, bicicletário e paisagismo, além de mais de 92 mil m² de áreas verdes.
"Desta vez, entregamos 1.155 moradias, realizando o sonho da casa própria de milhares de pessoas que, a partir de agora, deixam o aluguel para trás e iniciam uma nova etapa cheia de conquistas e qualidade de vida", afirma Fred Escobar, diretor de Negócios da Pacaembu Construtora.
Lançamento
Durante a solenidade, o superintendente de rede da Caixa Econômica Federal em Bauru, José Orlando Garla, anunciou que, a partir de segunda-feira (3), a instituição passa a oferecer financiamentos pelo Programa Reforma Casa Brasil. De acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin, trata-se de uma modalidade que financia valores para reformas de imóveis com juros que variam de 1,1 a 1,9% ao mês.