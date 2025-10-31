Iacanga - Três pessoas foram presas em flagrante, na manhã desta sexta-feira (31), durante uma operação da Polícia Civil de Iacanga (50 quilômetros de Bauru), com apoio de policiais civis de Arealva, da Polícia Militar (PM) e do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) de Bauru. A ação, resultado de meses de investigação, cumpriu mandados de busca em dois endereços e desmantelou um esquema de tráfico e fabricação de drogas no município.

Um casal foi detido, sendo um homem de 63 anos e uma mulher de 31, além de outro suspeito, de 47 anos. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o casal integrava uma associação criminosa responsável por vender e armazenar entorpecentes em uma casa localizada no Centro da cidade. Já o terceiro rapaz foi preso em um segundo endereço, identificado pelas forças de segurança local como integrante do rol de traficantes da cidade.

O homem mais velho já tinha antecedentes criminais desde 1980, aponta o documento policial. Outra mulher, descrita como membro da associação criminosa, e com histórico criminal desde 2019, não foi encontrada no local. Todos são moradores de Iacanga, acrescenta o BO.