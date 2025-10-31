Um motorista de aplicativo foi rendido por dois homens armados e teve o carro roubado na madrugada desta sexta-feira (31), na Vila Industrial, em Bauru. O crime aconteceu por volta das 2h40, na rua Professor Antônio Guedes de Azevedo.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima aguardava uma nova corrida em seu Ford Fiesta, depois de deixar um passageiro, quando uma motocicleta escura, com dois ocupantes, se aproximou. O garupa desceu, apontou uma arma e ordenou que o motorista entregasse as chaves e o celular, além de sair do carro sem olhar para trás.



Após a abordagem, o criminoso assumiu a direção do carro e fugiu junto com o comparsa, que seguia na motocicleta. A vítima caminhou por cerca de duas quadras e encontrou uma viatura do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), que o orientou a registrar a ocorrência no Plantão Policial.