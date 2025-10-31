01 de novembro de 2025
TRILHOS DO FUTURO

Audiência em Bauru aprova Carta pela reativação da Malha Oeste

Assessoria de Imprensa Câmara Municipal
Uma Carta Aberta pela Reativação da Malha Oeste foi aprovada nesta sexta-feira (31), durante uma Audiência Pública realizada no auditório da Instituição Toledo de Ensino (ITE), reunindo poderes Executivo e Legislativo, sociedade civil organizada, prefeitos, vereadores, sindicatos, universidades, associações empresariais e lideranças comunitárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O documento estabelece diretrizes e reivindicações para a retomada da ferrovia, que liga Mairinque (SP) a Corumbá (MS), passando pelo entroncamento ferroviário de Bauru, e defende a reativação plena do modal com investimento público e privado, governança transparente e compromisso social.

O encontro foi fruto de uma iniciativa da vereadora Estela Almagro (PT), presidente da Comissão Temporária da Câmara de Bauru voltada para o tema, e reuniu diversas autoridades locais, regionais e nacionais. A reativação da ferrovia é considerada estratégica, principalmente com o término do contrato de concessão da Rumo S.A. previsto para julho de 2026, representando uma oportunidade histórica de modernização da Malha Oeste, integração regional e desenvolvimento econômico.

Durante a audiência, foram realizadas duas etapas: a Mesa Política, com saudações de prefeitos, vereadores e deputados, e a Mesa Técnica, voltada à exposição de dados sobre a ferrovia e discussão de propostas. A prefeita Suéllen Rosim reforçou a importância de articular diversas frentes, independentemente de questões ideológicas, enquanto deputados estaduais e federais, como Dirceu Dalben, destacaram a necessidade de envolver a sociedade civil e fortalecer a interlocução com os governos estadual e federal para garantir um novo modelo de concessão que contemple transporte de cargas e passageiros.

No evento, a vereadora Estela Almagro fez a leitura da Carta de Bauru pela Reativação da Malha Oeste, propondo também a criação do Fórum Permanente pela Reativação da Malha Oeste e a realização de reuniões futuras nas cidades atendidas pela ferrovia. Técnicos e especialistas, incluindo ferroviários e representantes de sindicatos e associações, reforçaram os benefícios econômicos, sociais e ambientais da retomada do transporte ferroviário, como redução de custos logísticos, geração de empregos, atração de investimentos, desenvolvimento regional e maior sustentabilidade ambiental.

A Carta de Bauru conclama prefeituras, câmaras municipais, sindicatos, associações, universidades e lideranças políticas a se unirem para garantir a reativação plena da Malha Oeste, integrando o Brasil à Rota Bioceânica de Capricórnio e valorizando o transporte de passageiros como política pública de mobilidade e inclusão social.

O documento é subscrito por diversas entidades e instituições: Secretaria de Desenvolvimento; Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB); Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag); Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) – Regional Bauru; Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Bauru (CODESE); Sindicato do Comércio de Bauru e Região (Sincomércio); Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru; 21ª Subseção OAB Bauru; Instituição Toledo de Ensino; Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Bauru; Associação dos Geógrafos Brasileiros; e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP).

