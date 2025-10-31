Uma Carta Aberta pela Reativação da Malha Oeste foi aprovada nesta sexta-feira (31), durante uma Audiência Pública realizada no auditório da Instituição Toledo de Ensino (ITE), reunindo poderes Executivo e Legislativo, sociedade civil organizada, prefeitos, vereadores, sindicatos, universidades, associações empresariais e lideranças comunitárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O documento estabelece diretrizes e reivindicações para a retomada da ferrovia, que liga Mairinque (SP) a Corumbá (MS), passando pelo entroncamento ferroviário de Bauru, e defende a reativação plena do modal com investimento público e privado, governança transparente e compromisso social.

O encontro foi fruto de uma iniciativa da vereadora Estela Almagro (PT), presidente da Comissão Temporária da Câmara de Bauru voltada para o tema, e reuniu diversas autoridades locais, regionais e nacionais. A reativação da ferrovia é considerada estratégica, principalmente com o término do contrato de concessão da Rumo S.A. previsto para julho de 2026, representando uma oportunidade histórica de modernização da Malha Oeste, integração regional e desenvolvimento econômico.

Durante a audiência, foram realizadas duas etapas: a Mesa Política, com saudações de prefeitos, vereadores e deputados, e a Mesa Técnica, voltada à exposição de dados sobre a ferrovia e discussão de propostas. A prefeita Suéllen Rosim reforçou a importância de articular diversas frentes, independentemente de questões ideológicas, enquanto deputados estaduais e federais, como Dirceu Dalben, destacaram a necessidade de envolver a sociedade civil e fortalecer a interlocução com os governos estadual e federal para garantir um novo modelo de concessão que contemple transporte de cargas e passageiros.