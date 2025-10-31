Uma Carta Aberta pela Reativação da Malha Oeste foi aprovada nesta sexta-feira (31), durante uma Audiência Pública realizada no auditório da Instituição Toledo de Ensino (ITE), reunindo poderes Executivo e Legislativo, sociedade civil organizada, prefeitos, vereadores, sindicatos, universidades, associações empresariais e lideranças comunitárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O documento estabelece diretrizes e reivindicações para a retomada da ferrovia, que liga Mairinque (SP) a Corumbá (MS), passando pelo entroncamento ferroviário de Bauru, e defende a reativação plena do modal com investimento público e privado, governança transparente e compromisso social.
O encontro foi fruto de uma iniciativa da vereadora Estela Almagro (PT), presidente da Comissão Temporária da Câmara de Bauru voltada para o tema, e reuniu diversas autoridades locais, regionais e nacionais. A reativação da ferrovia é considerada estratégica, principalmente com o término do contrato de concessão da Rumo S.A. previsto para julho de 2026, representando uma oportunidade histórica de modernização da Malha Oeste, integração regional e desenvolvimento econômico.
Durante a audiência, foram realizadas duas etapas: a Mesa Política, com saudações de prefeitos, vereadores e deputados, e a Mesa Técnica, voltada à exposição de dados sobre a ferrovia e discussão de propostas. A prefeita Suéllen Rosim reforçou a importância de articular diversas frentes, independentemente de questões ideológicas, enquanto deputados estaduais e federais, como Dirceu Dalben, destacaram a necessidade de envolver a sociedade civil e fortalecer a interlocução com os governos estadual e federal para garantir um novo modelo de concessão que contemple transporte de cargas e passageiros.
No evento, a vereadora Estela Almagro fez a leitura da Carta de Bauru pela Reativação da Malha Oeste, propondo também a criação do Fórum Permanente pela Reativação da Malha Oeste e a realização de reuniões futuras nas cidades atendidas pela ferrovia. Técnicos e especialistas, incluindo ferroviários e representantes de sindicatos e associações, reforçaram os benefícios econômicos, sociais e ambientais da retomada do transporte ferroviário, como redução de custos logísticos, geração de empregos, atração de investimentos, desenvolvimento regional e maior sustentabilidade ambiental.
A Carta de Bauru conclama prefeituras, câmaras municipais, sindicatos, associações, universidades e lideranças políticas a se unirem para garantir a reativação plena da Malha Oeste, integrando o Brasil à Rota Bioceânica de Capricórnio e valorizando o transporte de passageiros como política pública de mobilidade e inclusão social.
O documento é subscrito por diversas entidades e instituições: Secretaria de Desenvolvimento; Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB); Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag); Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) – Regional Bauru; Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Bauru (CODESE); Sindicato do Comércio de Bauru e Região (Sincomércio); Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru; 21ª Subseção OAB Bauru; Instituição Toledo de Ensino; Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Bauru; Associação dos Geógrafos Brasileiros; e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP).