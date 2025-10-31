01 de novembro de 2025
ALÍVIO

Idoso desaparecido em Bauru é localizado após pedir ajuda na rua

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sérgio Mariano de Souza apresenta lapsos de memória
Sérgio Mariano de Souza apresenta lapsos de memória

Familiares de Sérgio Mariano de Souza, de 63 anos, que estava desaparecido desde a manhã do último domingo, dia 26 de outubro, conseguiram encontrá-lo. Segundo relatos, ele pediu ajuda a uma pessoa na rua, que percebeu que ele estava perdido e acionou a polícia.

O idoso havia saído de casa, no Núcleo Beija Flor, dizendo que iria à residência de uma conhecida. Desde então, não havia retornado nem mantido contato com familiares. A ex-companheira dele havia registrado boletim de ocorrência (BO) na noite de 28 de outubro, terça-feira passada.

De acordo com o BO, a mulher que receberia a visita confirmou que Sérgio foi até sua residência, mas afirmou que ele logo foi embora. Familiares relataram que o homem fora visto pela última vez no Jardim Santa Luzia e que apresenta lapsos de memória.

A família agradece a ajuda de todos que compartilharam informações e contribuiu para sua localização.

