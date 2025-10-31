Um vídeo gravado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar registrou uma longa perseguição na rodovia Marechal Rondon (SP-300), que terminou com a prisão de um homem e a apreensão de cerca de 270 quilos de maconha, em Agudos, nesta quarta-feira (29).
Segundo a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco/SP), o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu por quase 30 minutos, colocando em risco outros motoristas. Durante a fuga, ele chegou a bater em um carro antes de ser interceptado.
Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e do helicóptero Águia acompanharam o veículo até o momento da abordagem. Dentro do carro, foram encontrados diversos sacos plásticos com maconha, distribuídos entre o banco traseiro e o porta-malas.
O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Bauru, autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas e permanece preso à disposição da Justiça.
As ações da Ficco, que reúne agentes da Polícia Federal, Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Secretaria da Segurança Pública, integram uma estratégia conjunta de combate ao crime organizado e ao tráfico interestadual.