Um vídeo gravado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar registrou uma longa perseguição na rodovia Marechal Rondon (SP-300), que terminou com a prisão de um homem e a apreensão de cerca de 270 quilos de maconha, em Agudos, nesta quarta-feira (29).

Segundo a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco/SP), o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu por quase 30 minutos, colocando em risco outros motoristas. Durante a fuga, ele chegou a bater em um carro antes de ser interceptado.

Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e do helicóptero Águia acompanharam o veículo até o momento da abordagem. Dentro do carro, foram encontrados diversos sacos plásticos com maconha, distribuídos entre o banco traseiro e o porta-malas.