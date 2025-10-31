Um jovem de 23 anos foi alvejado nas costas e nas pernas pelos homens que tinham acabado de lhe vender cocaína, no final da noite desta quinta-feira (30), na rua Joaquim Gonçalves Soriano, no Pousada da Esperança, em Bauru. Um dos suspeitos dos disparos, de 18 anos, foi identificado e preso pelo 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) na madrugada desta sexta-feira (31), no mesmo bairro.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência (BO), a vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada com ao menos um projétil ainda alojado no corpo ao Pronto-Socorro Central. Consciente, ela relatou aos policiais militares que foi até uma área de mata do Pousada e comprou uma porção de cocaína. Ao sentar-se na calçada para fazer uso do entorpecente, segundo o próprio relato, foi atingido pelas costas. Mesmo ferido, conseguiu fugir e pedir socorro, enquanto os envolvidos escaparam.

Ainda de acordo com o BO, a vítima disse não saber o motivo de ter sido alvejado, afirmando não ter dívidas de droga.

A prisão

No início da madrugada, equipes do Baep que faziam patrulhamento nas proximidades do endereço, se deslocaram até o local e avistaram uma motocicleta Honda Titan azul, sem placa. O condutor foi abordado e apresentava características semelhantes às informadas pela vítima da tentativa de homicídio, entre elas, a de ter o desenho de arma tatuada no rosto.

Segundo o Baep, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em entrevista, o abordado confessou ter participado, junto a outros três indivíduos, dos disparos de arma de fogo contra o jovem, momentos antes.

Ao verificar os sinais identificadores da motocicleta, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado no último sábado (25).

Diante dos fatos, o rapaz de 18 anos e a motocicleta foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru. Mais tarde, a moto foi levada para o Pátio de Cabrália Paulista. De acordo com o BO, na delegacia, o suspeito alegou que a vítima lhe devia dinheiro.