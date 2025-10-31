01 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
BIRIBOL

Time bauruense campeão brasileiro em 1993 se reencontra no BTC

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação BTC
Carlinhos Martha, Jota Ribas, Márcio Sanches, Jakson Oliveira, Leco Ribas, Rui Karg, João Campoi, Kaká Cintra e Reinaldo Janson
A equipe de biribol do Bauru Tênis Clube, campeã brasileira na cidade de Araçatuba, em 1993, ao quebrar à época a hegemonia de Birigui na final e se tornar a primeira cidade a vencer os fundadores desse esporte, comemorou os 32 anos do título no BTC.

O time foi formado por Carlinhos Martha, Jota Ribas, Márcio Sanches, Jakson Oliveira, Leco Ribas, Rui Karg, João Campoi, Kaká Cintra, Reinaldo Janson e Alex Gadotti. Eles reproduziram uma foto registrada no dia da conquista, com o "Troféu Coca-Cola", e se reencontrarão novamente neste sábado (1). Apenas Alex não participou da segunda foto, devido a problemas de saúde.

Em 1993, a equipe de biribol do BTC treinou por muitos meses, diariamente, para conquistar o título nacional inédito para Bauru.

Recentemente, a Diretoria do Bauru Tênis Clube apresentou aos associados Carlinhos Martha, Caê Portezani e Wladimir “Boi”, que passaram a integrar cargos na nova Diretoria de Biribol, criada oficialmente em ata do clube. O trio já exercia a função, mas até então a pasta de Biribol estava vinculada à Diretoria de Piscinas.

BIRIBOL SHOW

Neste sábado (1), o BTC realizará o 4.º Torneio de Biribol por Equipes em sua nova arena. A competição já teve suas inscrições esgotadas, com 64 participantes, e contará com show ao vivo da banda Move Over, famosa nacionalmente, além da banda O Reduto e do cantor Eliel.

Jornal da Cidade à época
Comentários

