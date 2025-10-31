31 de outubro de 2025
BAURU-IPAUSSU

Alça de saída da SP-225 será interditada nesta 6ª, em Paulistânia

Os motoristas que precisarem fazer o retorno ou sair da rodovia usando o dispositivo terão de utilizar uma rota alternativa
Os motoristas que precisarem fazer o retorno ou sair da rodovia usando o dispositivo terão de utilizar uma rota alternativa

A alça de saída da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, localizada no km 284, na pista sentido Interior, em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru), será interditada nesta sexta-feira (31) para serviços de manutenção do pavimento. Os trabalhos serão realizados pela Cart das 7h às 18h. Durante esse intervalo, os motoristas que precisarem fazer o retorno ou sair da rodovia usando o dispositivo terão de utilizar uma rota alternativa.

A alça que estará interditada é a que faz a ligação da rodovia com a estrada de acesso ao Distrito de Domélia, na pista sentido Interior, ou seja, na pista de quem segue em direção a Espírito Santo do Turvo. A opção indicada pela concessionária aos usuários é seguir até o dispositivo seguinte e fazer o retorno.

O local permanecerá sinalizado durante o período de obras para alertar e orientar os motoristas a respeito da alteração. A intervenção tem autorização da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e conta com o apoio do Policiamento Rodoviário. Em caso de chuva, os trabalhos serão reagendados.

