Homem de 63 anos some em Bauru e família pede ajuda para achá-lo

Familiares de Sérgio Mariano de Souza, de 63 anos, que está desaparecido desde a manhã do último dia 26 de outubro, estão fazendo uma campanha nas redes sociais em busca de informações que possam levar à sua localização.

A ex-companheira dele registrou boletim de ocorrência (BO) na noite de 28 de outubro informando que Sérgio saiu de sua casa, no Núcleo Beija Flor, na manhã do dia 26, dizendo que iria na residência de uma conhecida.

Desde então, de acordo com o registro policial, ele não retornou e nem manteve contato. Ainda segundo o BO, a mulher que receberia a visita confirmou que Sérgio foi até sua residência, mas afirmou que ele logo foi embora.