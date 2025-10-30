Jovem corre ao avistar viaturas, joga pistola e é preso em Bauru

Na manhã desta quinta-feira (30), no Núcleo Fortunato Rocha Lima, em Bauru, policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prenderam em flagrante um homem que, ao notar a aproximação das viaturas, correu e dispensou uma pistola 9 milímetros na rua.

De acordo com o registro policial, durante realização de policiamento preventivo especializado no bairro, as equipes avistaram um provável ponto de venda de drogas na rua Francisco Saez Aiza e viram quando um grupo que estava no local saiu correndo ao perceber a aproximação das viaturas.

Segundo os policiais, um deles, de 22 anos, jogou a arma no chão. Ele foi detido após acompanhamento e conduzido até a Deic, onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito e ficou preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.