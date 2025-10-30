Polícia Civil prende 2 da mesma família por furtos de tratores

Investigações conduzidas pela equipe do Grupo de Investigações em Áreas Rurais (Giar) da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru resultou na identificação de três integrantes da mesma família suspeitos de envolvimento em ao menos seis furtos de tratores na região. Nesta quinta-feira (30), dois foram presos temporariamente. Um não foi localizado, e é considerado foragido.

Os investigados são os irmãos M.G., 43 anos, e C.L., 49 anos, além do filho do segundo, V.D.G., moradores da região de Chavantes. De acordo com a Polícia Civil, o grupo seria responsável por furtos ocorridos em 19 de fevereiro, na região de Lupércio; 7 de março, na área rural de Lençóis Paulista; 12 de março, na área rural de Gália; e 12 de abril, quando foram furtados dois tratores também na região de Lençóis Paulista.

"No decorrer dos trabalhos do Giar, foram compartilhadas informações com os policiais civis da Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo, sendo constatado que os investigados também seriam os responsáveis pelo furto de outro trator no município de Gália, em 20 de novembro de 2024", explica o delegado Marcelo Goes, titular da 1.ª DIG/Deic.