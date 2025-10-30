Polícia Civil prende 2 da mesma família por furtos de tratores

Investigações conduzidas pela equipe do Grupo de Investigações em Áreas Rurais (Giar) da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru resultou na identificação de três integrantes da mesma família suspeitos de envolvimento em ao menos seis furtos de tratores na região. Nesta quinta-feira (30), dois foram presos temporariamente. Um não foi localizado, e é considerado foragido.
Os investigados são os irmãos M.G., 43 anos, e C.L., 49 anos, além do filho do segundo, V.D.G., moradores da região de Chavantes. De acordo com a Polícia Civil, o grupo seria responsável por furtos ocorridos em 19 de fevereiro, na região de Lupércio; 7 de março, na área rural de Lençóis Paulista; 12 de março, na área rural de Gália; e 12 de abril, quando foram furtados dois tratores também na região de Lençóis Paulista.
"No decorrer dos trabalhos do Giar, foram compartilhadas informações com os policiais civis da Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo, sendo constatado que os investigados também seriam os responsáveis pelo furto de outro trator no município de Gália, em 20 de novembro de 2024", explica o delegado Marcelo Goes, titular da 1.ª DIG/Deic.
Na manhã desta quinta-feira, durante operação batizada de "Armadillo", policiais civis da 1.ª DIG e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Deic de Bauru, além de equipes da Central de Policia Judiciária (CPJ) de Santa Cruz do Rio Pardo, cumpriram três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca, nas cidades de Santa Cruz do Rio Pardo e Chavantes.
Um dos suspeitos foi capturado em sua residência, em Chavantes. Segundo a Polícia Civil, ele resistiu e foi contido com emprego de força física moderada. Na casa, foram encontradas tarjetas usadas na adulteração dos tratores furtados pelo grupo. Outro suspeito foi preso também em sua moradia, na mesma cidade, onde uma caminhonete Amarok branca foi apreendida.
Um terceiro investigado, que estaria em Ibitinga, não foi encontrado e é considerado foragido. Dos seis tratores furtados, três foram recuperados em Santa Cruz do Rio Pardo e em Ourinhos. De acordo com o titular da 1.ª DIG, investigações indicam que as máquinas eram levadas por receptador para estados do Centro Oeste e para outros países, como Bolívia.
Os dois presos na operação foram apresentados na CPJ de Santa Cruz do Rio Pardo e, após indiciamento, permaneceram à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. "As investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros integrantes do grupo criminoso e outros crimes por eles praticados", conta Goes, além de localizar os demais tratores.