Prefeitura anuncia que coleta de lixo passa à iniciativa privada

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) anunciou na tarde desta quinta-feira (30) o Programa 'Bauru Sustentável', que vai passar a coleta de lixo urbano para a iniciativa privada, por meio de uma Parceria Público Privada (PPP). O serviço será incluído no plano de operacionalização da limpeza urbana contratado pela Prefeitura junto à Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A informação foi repassada à imprensa durante entrevista na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon).

Assim que a empresa operadora do sistema for definida por licitação e começar a atuar, o munícipe passará a pagar uma tarifa pela coleta, que será cobrada na conta de água. A expectativa é a taxa passe a ser cobrada em janeiro de 2026. A ideia é que a empresa vencedora construa futuramente uma usina de tratamento de resíduos sólidos (lixo). Só no primeiro ano, a estimativa é que o valor investido seja de R$ 80 milhões.

O Programa foi apresentado no começo da tarde desta quinta aos vereadores da base aliada do governo, pois a efetivação do plano dependerá de autorização do Poder Legislativo, por meio de projeto de lei.