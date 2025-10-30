Mãe é atropelada em rua de escola de Bauru e Emdurb é cobrada

Uma mãe de aluno da Escola Estadual Antônio Guedes de Azevedo, localizada no Jardim Pagani, em Bauru, foi atropelada na manhã desta quinta-feira (30), na rua Flávio de Toledo Campos, em frente à unidade, onde há grande fluxo de veículos e pedestres. A mulher, de aproximadamente 30 anos, foi socorrida pelo Samu sem ferimentos graves, segundo informações obtidas pela reportagem.

O caso reforçou as queixas de moradores e da comunidade escolar, que reivindicam junto à Emdurb, há mais de cinco anos, a implantação de mão única na via, por questão de segurança. A empresa municipal, por sua vez, afirma que conversou com os moradores — que precisariam percorrer cerca de 600 metros a mais, caso a alteração seja feita — e aguarda um retorno.

Um dos requerimentos ao qual o JCNET/Sampi teve acesso, feito pela direção da escola ao departamento de trânsito da Emdurb em 18 de agosto, aponta que o fluxo é muito intenso nos horários de entrada e saída dos alunos do Ensino Fundamental, às 7h e às 14h, e do Ensino Médio, às 14h30 e às 21h30.