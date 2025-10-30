Briga por botijão: em Bauru, homem é esfaqueado pelo namorado

Um homem de 48 anos sofreu vários golpes a faca no final da noite desta quarta-feira (30), no interior de sua residência, no Parque Fortaleza, em Bauru. A vítima relatou às polícias Militar e Civil que o autor foi seu namorado, de 22 anos, com quem convivia, e que o motivo teria sido uma discussão financeira por causa de um botijão de gás.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima sofreu três perfurações na nuca, além de um corte profundo no braço esquerdo e outros cortes no braço direito.
Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e o encaminhou ao Pronto-Socorro Central. Como o estado de saúde da vítima era estável, sem risco de óbito, o BO foi registrado como lesão corporal e não como tentativa de homicídio.
O suspeito está foragido e, até o momento, não foi localizado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.