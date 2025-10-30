Banda Sinfônica de Bauru celebra 23 anos em concerto nesta sexta

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza nesta sexta-feira (31), às 20h, o concerto em comemoração aos 23 anos da Banda Sinfônica Municipal de Bauru. A apresentação será no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados no dia do evento, a partir das 19h, no Teatro Municipal.
A Banda Sinfônica foi criada pela Lei Municipal 4.861/2002, e se consolidou como referência na cena musical de Bauru e região. O grupo oferece oportunidades de formação e prática musical a jovens entre 11 e 25 anos, distribuídos entre os naipes de percussão, metais e madeiras. Atualmente, a Banda conta com 63 integrantes, que recebem bolsa mensal e seguem uma rotina de estudos e apresentações públicas.
Sob a regência e direção artística de Devanildo Balmant, maestro desde 2018, a Banda continua a desenvolver o talento de seus jovens músicos e a fortalecer sua presença cultural no município. Balmant, que tem formação em Educação Musical e Trompete Erudito, é também professor do Projeto Guri de Bauru.
O concerto de aniversário conta com a participação especial do maestro convidado Marcos Sadao Shirakawa, pós-graduado em Regência pela Alpha Cursos/FACEC e bacharel em Trombone pela ECA-USP, e solo do trombonista Bruno Celso Galope, professor da Banda Sinfônica Municipal e do Projeto Guri de Bauru. A apresentação contará ainda com a participação de músicos contratados por edital da Secretaria de Cultura.
O repertório da noite inclui obras de compositores nacionais e internacionais.
Confira a seguir
Alfred Reed (1921–2005)
Viva Musica – A Concert Overture for Winds
Giuseppe Verdi (1813–1901)
Nabucco – Overture
Arranjo: Franco Cesarini
Bert Appermont (1973)
Colors for Trombone
Otto M. Schwarz (1967)
Around the World in 80 Days
Alexandre F. Travassos (1970)
Rapsódia Sefaradi
Marcelo Vitor (1933)
Pot-Pourri de Frevos de Rua
Hezir Pereira (1968)
Dobrado MarSadao
SERVIÇO
Concerto de 23 anos da Banda Sinfônica Municipal de Bauru
Data – 31/10 (6ª feira), às 20h
Local – Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’ - Avenida Nações Unidas, 8-9 - Centro
Entrada gratuita - retirada de ingressos no dia do evento, a partir das 19h, no Teatro Municipal