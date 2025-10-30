Banda Sinfônica de Bauru celebra 23 anos em concerto nesta sexta

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza nesta sexta-feira (31), às 20h, o concerto em comemoração aos 23 anos da Banda Sinfônica Municipal de Bauru. A apresentação será no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados no dia do evento, a partir das 19h, no Teatro Municipal.

A Banda Sinfônica foi criada pela Lei Municipal 4.861/2002, e se consolidou como referência na cena musical de Bauru e região. O grupo oferece oportunidades de formação e prática musical a jovens entre 11 e 25 anos, distribuídos entre os naipes de percussão, metais e madeiras. Atualmente, a Banda conta com 63 integrantes, que recebem bolsa mensal e seguem uma rotina de estudos e apresentações públicas.

Sob a regência e direção artística de Devanildo Balmant, maestro desde 2018, a Banda continua a desenvolver o talento de seus jovens músicos e a fortalecer sua presença cultural no município. Balmant, que tem formação em Educação Musical e Trompete Erudito, é também professor do Projeto Guri de Bauru.