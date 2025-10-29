Passageiro de moto é baleado por ocupante de carro em Bauru

Um jovem de 19 anos foi baleado, no início da tarde desta quarta-feira (29), quando estava na garupa de uma motocicleta, na região do Parque Bauru, em Bauru. Atingido no antebraço direito, ele foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Geisel, onde permaneceu internado, em observação. O autor do disparo, que estava em um carro, não foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica da UPA, por volta das 12h10, depois que o jovem deu entrada na unidade com ferimento provocado por disparo de arma de fogo no braço.

A vítima contou aos policiais militares que foi atingida pelo ocupante de um automóvel quando estava na garupa de uma motocicleta conduzida por um amigo, na rua Maria José Cordovil de Souza, nas proximidades da Cozinha Comunitária.