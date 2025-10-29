Funcionários de obra caem de ponte no Tietê; um está desaparecido

Pongaí - Na tarde desta quarta-feira (29), dois funcionários que trabalham na obra de duplicação da maior ponte do Estado de São Paulo, que fica na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), entre os quilômetros 229,960 e 232,400, ligando Novo Horizonte a Pongaí (100 quilômetros de Bauru), caíram no Rio Tietê. O JCNET/Sampi apurou que um foi resgatado logo a seguir, mas o outro permanecia desaparecido até a publicação desta reportagem, conforme informnações da assessoria da empresa. Há menos de um mês, um trabalhador morreu após cair da mesma ponte em obras (leia abaixo).

Em nota, a concessionária Entrevias, responsável pela obra no trecho, informou que, por volta das 15h50, "devido a repentinos ventos fortes, um dos equipamentos da obra da ponte foi danificado e causou um acidente". "A obra é realizada por uma empresa terceirizada e ainda precisamos apurar os fatos", disse. "Fomos informados pela construtora que um dos funcionários está desaparecido. Equipes de resgate e o Corpo de Bombeiros já foram acionadas e estão no local".

Outro caso

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, no dia 6 de outubro, outro funcionário da obra de duplicação, de 44 anos, caiu no rio Tietê durante o trabalho. Assim que o acidente ocorreu, os bombeiros iniciaram as buscas, mas sem sucesso. Os trabalhos, interrompidos no início da noite, foram retomados na manhã seguinte, resultando na localização do corpo do trabalhador.