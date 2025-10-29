Funcionários de obra caem de ponte no Tietê; um está desaparecido

Pongaí - Na tarde desta quarta-feira (29), dois funcionários que trabalham na obra de duplicação da maior ponte do Estado de São Paulo, que fica na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), entre os quilômetros 229,960 e 232,400, ligando Novo Horizonte a Pongaí (100 quilômetros de Bauru), caíram no Rio Tietê. O JCNET/Sampi apurou que um foi resgatado logo a seguir, mas o outro permanecia desaparecido até a publicação desta reportagem, conforme informnações da assessoria da empresa. Há menos de um mês, um trabalhador morreu após cair da mesma ponte em obras (leia abaixo).
Em nota, a concessionária Entrevias, responsável pela obra no trecho, informou que, por volta das 15h50, "devido a repentinos ventos fortes, um dos equipamentos da obra da ponte foi danificado e causou um acidente". "A obra é realizada por uma empresa terceirizada e ainda precisamos apurar os fatos", disse. "Fomos informados pela construtora que um dos funcionários está desaparecido. Equipes de resgate e o Corpo de Bombeiros já foram acionadas e estão no local".
Outro caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, no dia 6 de outubro, outro funcionário da obra de duplicação, de 44 anos, caiu no rio Tietê durante o trabalho. Assim que o acidente ocorreu, os bombeiros iniciaram as buscas, mas sem sucesso. Os trabalhos, interrompidos no início da noite, foram retomados na manhã seguinte, resultando na localização do corpo do trabalhador.
As circunstâncias da queda não foram informadas na ocasião pela Entrevias. Já a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) publicou em seu site que o trabalhador caiu de uma plataforma pertencente à obra, submergiu, e não retornou à superfície. O órgão explicou que a obra foi imediatamente interrompida para a execução dos procedimentos de socorro.
Na ocasião, por meio de nota, a concessionária Entrevias lamentou o acidente e revelou que a vítima era um colaborador da construtora terceirizada". "Estamos apurando as circunstâncias do ocorrido e colaborando com a construtora e as autoridades competentes, priorizando o suporte à família do colaborador", declarou. A obra foi lançada em setembro do ano passado e a conclusão está prevista para o segundo semestre de 2026. A estrutura tem 2,4 quilômetros de extensão e a duplicação acontece ao lado da ponte atual.