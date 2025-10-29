31 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NA AV. NAÇÕES UNIDAS

Motociclista vai parar no teto de carro após colisão em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/redes sociais
Com o impacto, homem foi arremessado no teto do automóvel, onde recebeu os primeiros atendimentos antes de ser levado pelo Samu ao PSC
Com o impacto, homem foi arremessado no teto do automóvel, onde recebeu os primeiros atendimentos antes de ser levado pelo Samu ao PSC

Um motociclista foi parar em cima de um carro após colidir na traseira dele, no início da noite desta quarta-feira (29), na avenida Nações Unidas, na altura do viaduto da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru. Ele foi socorrido com sangramento no nariz e escoriações e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro Central (PSC).

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, o motociclista conduzia uma Honda CG 160 no sentido Centro-Núcleo Geisel quando, por volta das 18h15, por razões a serem esclarecidas, atingiu a traseira de um Celta.

Com o impacto, ele foi arremessado no teto do automóvel, onde recebeu os primeiros atendimentos antes de ser levado pelo Samu ao PSC. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender o acidente e uma das faixas teve de ser interditada. A reportagem não conseguiu apurar detalhes sobre o estado de saúde do motociclista pelo fato de a ocorrência estar em andamento. O JCNET/Sampi acompanha o caso.

Priscila Medeiros
Priscila Medeiros

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários