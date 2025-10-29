Homem é preso com 270 kg de maconha durante abordagem na Rondon

Agudos - Nesta quarta-feira (29), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco/SP) prendeu em flagrante um homem e apreendeu cerca de 270 quilos de maconha durante abordagem realizada na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos (13 quilômetros de Bauru).

Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária localizaram diversos sacos plásticos contendo a droga distribuídos entre o banco traseiro e o porta-malas do veículo abordado.

O motorista foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal (PF) em Bauru, onde foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Ele ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.