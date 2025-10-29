Preso casal suspeito de matar caminhoneiro e jogar corpo em rio

Botucatu - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) prendeu, nesta quarta-feira (29), o casal suspeito de matar o caminhoneiro Amauri Domingues Vaz, de 42 anos, em agosto deste ano, e jogar o corpo dele em um rio. Os dois suspeitos estavam com as prisões temporárias decretadas a pedido da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), e permaneceram à disposição da Justiça.

Equipe da GCM em patrulhamento foi informada pelo Centro de Operação Integradas (COI) que havia um homem em atitude suspeita na rua Raymundo Putty, no Jardim Santo Inácio, Distrito de Rubião Júnior. Ele foi abordado e, após a confirmação do mandado de prisão em aberto por homicídio, acabou admitindo que estava na cidade, juntamente com sua companheira, para se entregar à polícia.

A mulher foi localizada pelos guardas civis na sequência, em frente a uma residência na rua Guilherme Scapol, na chácara Recreio Vista Alegre. Ela confirmou a versão do marido, revelando que os dois tinham conhecimento dos mandados de prisão e que iriam se entregar. O casal foi apresentado no plantão policial de Botucatu e, após a audiência de custódia, ficou preso, à disposição da Justiça.

O crime