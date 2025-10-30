31 de outubro de 2025
Com trama envolvente, livro '1816' será lançado nesta quinta


Nascida em Guaianás – Distrito de Pederneiras –, mas bauruense de coração, a escritora Weendely Christina Pereira lança nesta quinta-feira seu terceiro livro da tetralogia intitulado “1816 – o ano que não houve verão – A história de Robert Baley”. O evento está agendado para às 16h, no Jolie Café (rua engenheiro Saint Martin, 25-45, Vila Universitária, Bauru).

A autora utiliza de fatos reais e elementos ficcionais que criaram uma atmosfera envolvente que combina história, drama e romance transportando o leitor para dentro das emoções dos personagens.

Mais do que contar histórias, há o convite à reflexão sobre o tempo, a alma e o poder do amor em transformar o que parece impossível. Atualmente, Weendely trabalha na sequência da saga “1816 – o ano que não houve verão” e em novos projetos literários.

Os livros da autora – entre os quais “Essa sou eu” (autobiográfico) e “amor (im)perfeito” – estão disponíveis nas plataformas digitais Amazon, Editora Dialética, Barnes&Noble, Everand, Livraria Martins Fontes, Apple, entre outras.

Serviço
Lançamento do livro “1816 – o ano que não houve verão – A história de Robert Baley”
Quando: nesta quinta-feira (30/10)
Onde: Jolie Café
Horário: a partir das 16h
Endereço: rua engenheiro Saint Martin, 25-45, Vila Universitária, Bauru

