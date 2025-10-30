Sesc Bauru apresenta espetáculo de circo contemporâneo

Malabarismo, acrobacias, palhaçaria... Some a esses elementos do circo contemporâneo também a dança e o teatro, então... Cabaré? espetáculo da Cia do Relativo que toma conta do palco do Sesc Bauru na noite da quinta-feira, 30 de outubro, às 20h. A apresentação acontece no Espaço de Exposições da Unidade com entrada gratuita e aberta ao público em geral.
A fusão entre a dança, o teatro e o circo contemporâneo transformam o formato dos clássicos cabarés circenses: entreatos são desenrolados pelos artistas que preenchem o espetáculo com dinâmicas coletivas e música ao vivo.
No palco, os artistas da Cia do Relativo, Danielle Siqueira, Katrina Moura, Henrique Rimoli, Otavio Fantinato e Vallentin Flamini, compõem o elenco. A direção artística é de Otavio Fantinato. Já a direção musical é assinada por Henrique Rimoli. Com produção executiva de Ju Kaneto, o espetáculo tem duração prevista de 50 minutos.
Teaser do Espetáculo: https://www.youtube.com/watch?v=yybkwcPXduo
Serviço
O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Outras informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.
