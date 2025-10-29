Evento “Gestão com Propósito” capacita ONGs em Bauru

Nos dias 27 e 28 de outubro, a Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (AEAPS) realizou o primeiro módulo do programa Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação, na Unisagrado, em Bauru. O tema do encontro foi “Captação de Recursos e Gestão de Impacto Social”, e a iniciativa reuniu organizações sociais da cidade e da região.

O evento teve como objetivo fortalecer a gestão das instituições do Terceiro Setor, oferecendo estratégias práticas para ampliar a sustentabilidade financeira, melhorar a governança e potencializar o impacto social.

Dois especialistas de referência nacional participaram da capacitação: Danilo Jungers, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), e Thiago Massagardi, fundador da Everest Fundraising. Ambos compartilharam experiências e técnicas voltadas à captação de recursos e à inovação na gestão de organizações sociais.