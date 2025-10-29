Evento “Gestão com Propósito” capacita ONGs em Bauru

Nos dias 27 e 28 de outubro, a Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (AEAPS) realizou o primeiro módulo do programa Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação, na Unisagrado, em Bauru. O tema do encontro foi “Captação de Recursos e Gestão de Impacto Social”, e a iniciativa reuniu organizações sociais da cidade e da região.
O evento teve como objetivo fortalecer a gestão das instituições do Terceiro Setor, oferecendo estratégias práticas para ampliar a sustentabilidade financeira, melhorar a governança e potencializar o impacto social.
Dois especialistas de referência nacional participaram da capacitação: Danilo Jungers, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), e Thiago Massagardi, fundador da Everest Fundraising. Ambos compartilharam experiências e técnicas voltadas à captação de recursos e à inovação na gestão de organizações sociais.
Para o presidente da AEAPS, William Menezes, o evento marcou um novo momento de qualificação para as organizações sociais da região: “Acreditamos que a transformação social passa pela gestão com propósito. Com esta trilha de capacitação, reforçamos nosso compromisso em apoiar as instituições na busca por autonomia, transparência e resultados sustentáveis.”
O encontro contou com uma programação completa ao longo dos dois dias, abordando desde tipos de recursos e estratégias de captação até relacionamento com doadores e formação de conselhos. Ao final, os participantes tiveram oportunidade de esclarecer dúvidas, fazer networking e aprofundar o conhecimento sobre boas práticas de gestão.
O programa Gestão com Propósito – Trilhas da Transformação continuará ao longo de 2026, com novos módulos voltados a temas essenciais da gestão profissional de organizações sociais, incluindo comunicação institucional, aspectos jurídicos e contábeis, marketing e transparência.
Fotos: Douglas Willian e Thiago Brandão